Manchester United-stjernen Jesse Lingard grovt hetset etter Derby-kampen

27-åringen fikk gjennomgå av «egne fans» etter seieren i FA-cupen. Det som blir sagt til Manchester United-stjernen har fått mange til å reagere med avsky.

Det var etter FA-cupkampen mot Derby torsdag kveld at Manchester United-profilen Jesse Lingard ble grovt hetset av et som skal ha vært «egne fans».

Midtbanespilleren startet kampen som Premier League-klubben vant med 3-0 og tok seg videre til kvartfinale i FA-cupen. Lingard spilte samtlige 90 minutter.

- Dra til helvete, Jesse



27-åringen hadde imidlertid en ganske anonym kveld og etter kampen, utenfor spillerbussen, ble han altså møtt med hets og rop av den ufine sorten.

- Dra til helvete, Jesse, du er elendig, kan man høre en person rope i videoen.

Lingard har hatt en relativt svak sesong i United-drakten og har den siste tiden blitt koblet bort fra klubben. Midtbanespilleren ble blant annet vraket fra troppen til Premier League-kampen mot Watford på Old Trafford for en stund tilbake.

27-åringen står kun med to scoringer denne sesongen. Et mot Astana i Europa League og et mot Tranmere i 4. runde av FA-cupen tilbake i januar i år.

- Null mål og null assists i 2019 - du er død, kan man høre en annen rope.

En har også blitt beskyldt for å ha kommet med rasitiske kommentarer rettet mot Manchester United-stjernen. Lingard skal også tidligere ha opplevd dette i forbindelse med en kamp mot Manchester City. Den gang sa han følgende:

- Selv ikke denne idioten med sin skammelige oppførsel kan ødelegge kvelden for meg. Det er kanksje et derby, men det er aldri greit å komme med rasistiske kommentarer, skal Lingard ha uttalt etter City-kampen ifølge Daily Mail.

Daily Mail skriver de har vært i kontakt med United for en kommentar til torsdagens hendelse, men Premier League-klubben har enn så lenge ikke kommet med et svar.

Lagkompis Luke Shaw skal senere ha kastet seg inn i ordkrigen og tatt igjen med de som kom med tilrop mot Lingard, skriver Daily Mail videre om hendelsen.

Sterke reaksjoner



Selv om Lingard ikke har vært på sitt beste den siste tiden, har reaksjonene i etterkant av at denne videoen ble delt i sosiale medier vakt voldsomme reaksjoner.

«Hvordan kan United-supportere oppføre seg på denne måten? Jeg er ingen fan av Lingard, men for guds skyld, det er ikke noen grunn til å angripe en spiller på denne måten», skriver en Twitter-bruker i en kommentar om videoklippet.

SPILTE: Jesse Lingard og tidligere lagkompis Wayne Rooney etter FA-cupkampen torsdag. Foto: Andrew Yates (Reuters / NTB scanpix)

«Jeg liker ikke Jesse Lingard. Jeg har alltid ment at han ikke er god nok for United, og han kommer aldri til å bli det. Jeg håper han blir solgt. Men, jeg ville aldri oppført meg så ufyselig og hetset ham rett opp i ansiktet hans. Dette er grov hets. United-fansen er kjent som noen av de beste, men dette er ikke det», skriver en annen.

Samtale med Solskjær



Det har vært en turbulent tid både på og utenfor banen for 27-åringen.

Rett før jul i år gikk Lingard ut i et intervju med avisen Daily Mail og fortalte om at moren hans er alvorlig syk og at han i en tid har måttet passe på sine to søsken.

LES OGSÅ: Jürgen Klopp ble spurt om coronaviruset. Svaret vekker stor oppsikt: - Jeg kan spørre deg, du er i samme posisjon som meg

- Jeg presterte ikke og han var på meg hele tiden. Han (manager Ole Gunnar Solskjær) ville se mer fra meg, fortalte han i intervjuet med den engelske storavisen.

- Jeg følte at det var på tide å si det som det var. Jeg måtte fortelle ham hvorfor jeg ikke hadde hodet på rett plass og banket på døren hans, sa Lingard.

Han forteller videre om samtalen på Solskjærs kontor:

- Da jeg kom inn sa manageren til meg: Bare gå ut og spill med et smil om munnen. Bare nyt det. Å høre noe slikt, ga meg selvtillit. Solskjær vet hva slags type jeg er. Det er viktig for meg å kunne smile, sa Lingard om møtet med nordmannen.

- Han sa at alt kommer til å ordne seg. Kanskje var det slik at jeg trengte å høre akkurat det. Han sa han ønsket den gamle Jesse tilbake og jeg kan gi ham det nå.

Lingard har vært i Manchester United siden 2000 og gått gradene i klubben. Etter låneopphold i Leicester, Birmingham, Brighton og Derby, fikk han sitt gjennombrudd i Manchester United-trøyen 2015/16-sesongen da han spilte 25 ligakamper.

27-åringne har totalt 202 kamper for United og har scoret 31 mål.