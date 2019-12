Manchester United trøbler mot ligaens svakeste lag

Målløst etter halvspilt omgang på Vicarage Road.

Det var dramatikk før avspark mellom Manchester United og Watford da det viste seg at Uniteds spillerbuss var forsinket.

Det er heller ikke første gang det skjer, men bussen kom i det minste frem i god tid før avspark. På bussen var også Paul Pogba, som er tilbake i United-troppen for første gang siden skaden mot Arsenal i slutten av september.

FØLG OPPGJØRET LIVE HER!

Tidligere denne uka gikk spillerens agent ut og fastslo at spilleren ønsket å gjøre det bra for Manchester United, men det trodde ikke Sky Sports-ekspert Gary Neville på.

- Raiolas kommentarer gjør det klinkende klart at Pogba ønsker å spille fotball et annet sted enn i Manchester United, sa den tidligere United-spilleren til Sky Sports.

TILBAKE: Paul Pogba er tilbake i United-troppen for første gang siden september. Foto: Daniel Leal-olivas (AFP)

United kom fortsatt best i gang på Vicarage Road - og etter syv minutter fikk Anthony Martial en god mulighet til å sende United i føringen etter et god innlegg fra Daniel James, men skuddforsøket gikk til side for mål.

Bortelaget hadde mye ball i åpningsminuttene, men midtbanespillerne til Solskjær hadde også noen ballmist som fikk nordmannen til å reagere.

- Solskjær er litt oppgitt med McTominay nå. Han ber spilleren om å roe seg ned pasningsspillet sitt, noterte lokalavisens journalist Samuel Luckhurst i første omgang.

Utover i omgangen spilte også Watford seg mer inn i oppgjøret, mye takket være Uniteds manglende evne til å kontrollere oppgjøret. Det fikk flere til å reagere.

- United er så slurvete. De er nødt til å våkne nå, mot et veldig ordinært Watford-lag, bemerket Athletic-journalist Laurie Whitwell.

Watford hadde en tydelig kampplan med å ta kontringene som meldte seg, og hadde presisjonen vært noe bedre i de avgjørende situasjonene kunne Solskjærs menn virkelig fått problemer før hvilen.

Etter en drøy halvtime fikk Jesse Lingard en helt eventyrlig mulighet til å sette ballen i mål, men alene mot Ben Foster prøvde United-spilleren seg på en lobb, som landet elegant på nettaket.

- Lingards forsøk der minner om en spiller som ikke har scoret mål i Premier League siden 22. desember 2018. Hvorfor han følte en lobb var nødvendig er bisart, meldte Whitwell på Witter.

Mer skjedde faktisk ikke før hvilen på Vicarage Road, og kampen forblir dermed helt åpen. Nå gjenstår det å se hvilken trener som leverer den beste pausepraten.