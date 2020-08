Manchester United ute av Europa League etter enormt sløseri

Sevilla ranet seg til finaleplass med sterk effektivitet og keeperspill i verdensklasse.

SEVILLA - MANCHESTER UNITED 2-1:

Sevilla og keeperhelt Yassine Bounou sto imot et massivt Manchester United-press innledningsvis i andre omgang av Europa Leagues semifinale, da det haglet med store muligheter for de røde djevlene.

Etter mange mislykkede forsøk, og heseblesende minutter med svært høyt tempo i spillet, måtte den engelske klubben etter hvert gire ned noe. Så, med et snaut kvarter igjen å spille, kom Sevilla til sin nærmest første sjanse etter sidebyttet.

Etter å ha brukt tid på oppbyggingen, kom høyrebacken Jesús Navas plutselig i god innleggposisjon. Den tidligere kantspilleren med fortid i Manchester City fant innbytter Luuk de Jong med kirurgisk presisjon i feltet.

Nederlenderen De Jong lurte seg inn bak Victor Lindelöf og plasserte inn 2-1 bak nesten sjokkerte United-spillere.

- Når du misser på sjansene dine, må du alltid betale prisen, konstaterte den engelske TV-profilen og tidligere landslagsstjernen Gary Lineker på Twitter.

Drømmestart ble til misære



- Lindelöf er litt i dårlig plassert. Det er et perfekt slått innlegg, og en perfekt avslutning av innbytteren, konstaterte TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

- De har vært dødelig effektive. Det er ikke mye de har skapt, men de har scoret to flotte mål, fortsatte Norges tidligere landslagssjef.

Solskjærs utvalgte fikk starten de drømte om mot den gamle Europa-fienden Sevilla, som har slått dem ut av europeiske turneringer flere ganger før.

En grisetakling fra Diego Carlos mot Marcus Rashford førte til straffespark allerede i sjuende spilleminutt. Straffeekspert Bruno Fernandes løfet straffen opp i nettaket over Sevilla-målvakt Yassine Bounou.

Bruno Fernandes (nummer 18) overlistet Yassine Bounou fra straffemerket tidlig, men Sevilla-keeperen tok en nådeløs hevns seinere i kampen. Foto: Martin Meissner (AFP / NTB scanpix)

Sistnevnte kastet seg riktig vei, men likevel var sjanseløs på å nå opp til ballen. Bounou skulle dog vise seg å bli en svært vrien mann å overliste flere ganger.

Den tidlige nedturen tok heller ikke motet fra Sevilla

Klubben med hele Europa League-titler på merittlista fra perioden 2005-2016, er alltid å regne med i turneringen. Det fortsatte andalusierne også med, tross en vanskelig start på oppgjøret.

Praktfullt svar



26 minutter var spilt da Sevilla spilte ut United med å flytte ballen raskt over fra side til side.

Mens flere av Solskjærs spillere protesterte mot et innkast de ikke fikk skar Joan Jordán igjennom det bakre leddet etter en pasning fra venstreflanken.Katalaneren sendte deretter et utsøkt innlegg langs gresset over mot Suso.

Og den tidligere Milan- og Liverpool-spilleren var både kald og presis da han plasserte ballen kontant i mål ved landsmann David de Geas første stolpe.

Manchester United tok tilbake initiativet i mye av den resterende tida i førsteomgangen. Anthony Martial burde absolutt ha sendt en mulighet han fikk fra meget god posisjon innenfor stenngene, men den franske spissen skjøt isteden svakt over.

Bruno Ferrnandes kunne også fått sin andre fulltreffer da han dundret til rett før pausen. Men den portugisiske stjernen ble stanset av keeper Bounou, som takket for sist med å bokse forsøket bort fra mål.

Kanonade av sjanser



TV 2-ekspertene Åge Hareide og Brede Hangeland var overrasket over at Uniteds-angripere fikk såpass mye plass å boltre seg på de første 45 minuttene. Hangeland påpekte at Solskjær måtte oppfordre spillerne til å fortsette å utnytte det.

Det tok ikke mer enn 45 sekunder før Fernandes fant Mason Greenwood med en klassespasning i bakrom. Den unge angriperen gjorde også et godt medtak, men Bounou var enda sterkere da han fikk styrt vekk avslutningen til Greenwood med beinet.

De påfølgende minuttene radet Manchester United opp med muligheter. Martial og Rashford kom til skudd, men ble stanset av henholdsvis Bounou og en blokkering fra den tidligere Manchester City-braslianeren Fernando.

Sekunder seinere havnet ballen hos Bruno Fernandes på skuddhold, men også det forsøket ble blokkert til corner.

- Åh. Utrolig at ikke Manchester United er i førersetet her, bemerket ekspertkommentator Nils Johan Semb.

Det store overtaket til Solskjærs mannskap bare fortsatte, og det samme gjaldt målsjansene. Keeper Bounou kom seg i veien for ytterligere to store muligheter.

Semb talte opp seks store United-målsjanser på de første sju spilleminuttene etter hvilen. Scoringen måtte de svartkledde likevel vente på.