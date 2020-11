Manchester United utsatt for dataangrep

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United opplyser at klubben er blitt utsatt for et dataangrep fredag. Ingen alvorlige sikkerhetsbrudd er oppdaget.

Ifølge en pressemelding fra United ble sikkerhetsangrepet oppdaget fredag, men ingen kritiske systemer som trengs for at helgens kamp mot West Brom kan spilles er blitt rammet. Klubben skriver videre at den heller ikke er kjent med at personlige opplysninger er lekket. – Klubben har tatt raske grep for å begrense angrepet, og jobber med eksperter for å etterforske hendelsen og minimere den pågående forstyrrelsen av IT-systemene, skriver klubben. Angrepet er en «sofistikert operasjon utført av organiserte cyberkriminelle», melder klubben.

