Manchester United vant 1-0 mot Kristiansund

Det ble en knepen seier for Manchester United i deres nest siste kamp før Premier League-oppstarten.

KRISTIANSUND BK - MANCHESTER UNITED 0-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Manchester United stilte en sterk ellever fra start mot Kristiansund, tirsdag kveld.

Foran et fullsatt Ullevaal Stadion, skapte rødtrøyene et flust av sjanser. Likevel slet den engelske storklubben med å få ballen i nota.

På overtid ble Juan Mata felt i straffefeltet av Kristiansunds tredje målvakt for kvelden, estiske Andreas Vaikla, og Mata ble tildelt straffespark. Spanjolen tok straffen selv og sørget for at kampen endte 1-0.

16-åring fikk Pogba til å smile

Like før avgjørelsen falt kom Manchester United til flere gode muligheter uten å lykkes.

Seks minutter før slutt ble Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjærs sønn, Noah Solskjær (19), byttet inn til sin A-lagsdebut for KBK, sammen med tredjekeeper Vaikla og 16 år gamle Max Normann Williamsen.

Sistnevnte bemerket seg med å klarere unna i aller siste liten på det som kunne blitt en sikker Paul Pogba-scoring, like før straffesparket som avgjorde kampen. Pogba gliste bredt, og så ut til å være forbauset over at Williamsen rakk å bryte ballbanen like foran ham og Kristiansund-målet.

SNYTT AV BANENS YNGSTE: Manchester Uniteds superstjerne Paul Pogba trodde han bare kunne sette bredsida til på et innlegg fra Juan Mata like før slutt, men måtte se sjansen bli tatt fra ham. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

- Herlige bilder av verdensmesteren mot 16-åringen, kommenterte TV 2-ekspert Brede Hangeland da reprisene av situasjonen rullet på skjermene.

- Det er bare å merke seg navnet. Han er et meget stort talent, Max Williamsen, tilføyde Kasper Wikestad.

På pressekonferansen etter kampen fikk begge lags trenere spørsmål om Williamsens takling.

- Det var en viktig takling foran mål. Akkurat som Noah er han et av våre store talenter, sa Christian Michelsen om 16-åringens innsats.

Solskjær fortalte at han kjente godt til Max, og at han har latt seg imponere av unggutten.

- Han er en super gutt, Max. Han er en av de neste som kommer gjennom her. Jeg ville ikke blitt overrasket over om noen klubber i England ville ønske han i akademiene sine, sa Solskjær med en lurt smil om munn

McDermott var en levende vegg

Tirsdagens oppgjør ble som forventet et press mot Kristiansunds mål. Men det skulle vise seg vanskelig for Manchester United å få ballen i mål. Etter en litt treg start ble det etter hvert kortvarig mellom hver sjanse.

Overraskende nok var det Phil Jones som skulle få rødtrøyenes første skikkelige sjanse, men brassesparkforsøket fra åtte meters hold gikk i egen arm og ut til utspill fra keeper.

Sean McDermott i Kristiansund-målet skulle likevel få mer å bryne seg på. Et Marcus Rashford-frispark fra 20 meter var både hardt og velplassert, men McDermott var med på notene og reddet til hjørnespark.

Mot slutten av omgangen ble det et aldri så lite sjansebonanza mot McDermotts mål, men målvakten reddet fra både Jesse Lingard og Scott McTominay. Når McTominay i tillegg skjøt i stolpen og ut fra kloss hold like før pause, forble stillingen til pause 0-0.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE HVER DAG

Sørli fikk gigasjanse

I andre omgang fikk Kristiansund den første sjansen. Og den var av det store slaget. Ballen ble slått inn på innbytter Sondre Sørli, som headet like utenfor målet til David de Gea. Spanjolen hadde ikke vært i nærheten om ballen hadde gått innenfor stolpene.

Ti minutter etter hvilen viste Rashford fram skuddfoten på nytt, men Serigne Mbaye, som kom inn for McDermott til pause ville ikke være dårligere enn sin kollega, og reddet mesterlig.

Byttet hele laget

Etter timen spilt valgte Ole Gunnar Solskjær å bytte hele elleveren. Også Kristiansund valgte å gjøre flere bytter. Byttene så ut til å ta brodden ut av kampen. Kvarteret før slutt kom Fred seg likevel til en stor mulighet, men avslutningen curlet like utenfor krysset.

Fem minutter før slutt kom kveldens høyeste jubelbrøl på Ullevaal, da Solskjærs sønn, Noah (19) entret banen for kristiansunderne. På overtid fikk Juan Mata straffespark, som han selv satte i mål. Dermed endte kampen 1-0 til Manchester United.

Manchester United serieåpner hjemme mot Chelsea søndag 11. august. Kristiansunds neste kamp er mot Vålerenga på Intility Arena 4. august.