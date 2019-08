Manchester United vant mot AC Milan etter straffesparkkonkurranse

Ole Gunnar Solskjærs Manchester United avsluttet sommeroppkjøringen som ubeseirede etter tøff kamp mot AC Milan.

MANCHESTER UNITED - AC MILAN 2-2 (5-4 på straffer)

I det som var selve definisjonen på en treningskamp i gode 13 minutter, utartet seg til en litt mer fartsfylt affære da Marcus Rashford bestemte seg for å sette fart mot et ryggende Milan-forsvar.

Rashford kuttet inn fra venstre, forserte to Milan-spillere, og banket ballen i lengste hjørnet.

Rask utligning

Det var dog en ledelse som ikke skulle vare lenge for Ole Gunnar Solskjærs mannskap. Bare drøye kvarteret senere banket Suso inn utligningen fra avstand. Spanjolen fyrte av et skudd med snert i fra 20 meter, og David de Gea måtte bare høre det suse i nettmaskene bak seg.

Etter dette handlet det mye om AC Milan på gressmatta i Cardiff. Italienerne spilte mye ball seg i mellom, uten at det resulterte i et lass av sjanser. Faktisk så hadde bare United ballen 37 prosent av tiden i kampens første omgang, noe som er det laveste tallet så langt i sommeroppkjøringen.

Nærmest var kanskje Suso igjen like før hvilen, men De Gea lot seg ikke overliste denne gangen - og vartet opp med et tigersprang som sørget for at lagene gikk i garderoben på stillingen 1-1.

Der United så langt i sommer har sett energiske og friske ut, var lørdagens oppgjør mot AC Milan en påminnelse om at det tar på å spille mange kamper på forholdsvis kort tid. Intensiteten glimret med sitt fravær i store deler av kampen, noe som strengt tatt gjaldt for begge lag.

SUPERINNBYTTER: Jesse Lingard sørget for Uniteds utligningsmål. Foto: John Sibley (Reuters)





Uheldig Lindelöf-selvmål

Heller ikke etter hvilen ble det noen sjansebonanza i Cardiff. United startet omgangen best, og kom til en brukbar mulighet ved Andreas Pereira etter 58 minutter. Før det hadde Lindelöf gått i bakken etter en tøff duell, men spilleren hinket av seg smertene og ville ikke ha behandling.

Bare to små minutter senere skulle Lindelõf være svært delaktig i Milans andre mål for kvelden. Suso slo et godt innlegg, og Samu Castillejo fikk hodet på den - men ballen skulle også innom bakhodet til en uheldig svensk midtstopper før den endte i nettet bak De Gea.

Mål trenger ikke å være vakre, men de er fortsatt like gjeldende.

Et noe flottere mål fikk vi servert 20 minutter før full tid, da Lingard plutselig befant seg umarkert i Milans sekstenmeter. Martial fant sin lagkamerat med en fin pasning, og Lingard hamret ballen vakkert ned i hjørnet for tidligere Liverpool-målvakt Pepe Reina.

DANIEL MALDINI: Her kommer Paolo Maldinis sønn inn mot Manchester United, men til slutt måtte unggutten erkjenne at han ble den store synderen. Foto: John Sibley (Reuters)

Etter at begge lag foretok et lite lass av spillerbytter, ble det fort litt mer tempo i kampen. Blant innbytterne var faktisk også Paolo Maldinis sønn - Daniel Maldini.

Uniteds unggutter, anført av Mason Greenwood og Angel Gomes, skapte noen halvsjanser for United i kampens sluttfase. Kampen bølget mye mer frem og tilbake på dette tidspunktet, og det var engelskmennene som var nærmest å stikke av med seieren.

Flere mål skulle det dog ikke bli ordinær spilletid, og dermed gikk oppgjøret til straffekonkurranse.

Der scoret United på alle sine forsøk, mens det var Maldini som til slutt bommet på sitt forsøk. Daniel James fikk æren av å sette den avgjørende straffen i mål - i det som også ble nysigneringens første mål for Manchester United.