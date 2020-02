Manchester Uniteds Fred leverer nådeløs vurdering av egne lagkamerater

Fred trekker frem en hel rekke utfordringer i Manchester United.

Fred har vært blant de få lyspunktene i Manchester United denne sesongen. Brasilianeren har vokst i rollen sin i Paul Pogbas skadefravær, og ble nylig kåret til Uniteds beste spiller i januar.

- Spillere med andre objektiver

Nå har det dukket opp noen sitater fra et intervju brasilianeren har gjort med De Sola - og midtbanespilleren er ikke nådeløs i sin vurdering av tingenes tilstand på Old Trafford.

- Vi mangler veldig mye akkurat nå. Først og fremst må vi finne ut av ting på banen, vi mangler kreativitet - spesielt på midtbanen, er Fred sitert på av TalkSport.

Brasilianeren sier også i intervjuet at spillergruppa i Manchester United mangler samhold og den riktige mentaliteten, og understreker at klubben per dags dato har mange problemer.

- Vi må sette oss et mål, fokusere på det og så bevege oss fremover. Vi må alle være på samme side og slik det er i dag har noen spillere andre objektiver - det er spillere som bare vil løse problemene på egenhånd og det fungerer ikke, fortsetter spilleren.

FUNNET FORMEN: Starten på United-eventyret gikk ikke som planlagt for Fred, men brasilianeren har spilt seg inn i Solskjærs ellever. Foto: Phil Noble (Reuters)

Avslutningsvis sier også Fred at «vanity» - direkte oversatt til «forfengelighet» er et problem - og at spillerne må slutte med dette og heller fokusere på å løpe på banen.

- Desperat etter å spille

Den manglende kreativiteten på midtbanen til Manchester United kan kanskje skyldes på skadefraværet til Paul Pogba. Franskmannen har bare startet fem Premier League-oppgjør denne sesongen, og er stadig i rehabilitering etter ankeloperasjonen sin.

Det skal være de i i United som mener Pogba allerede har spilt sin siste kamp for klubben, og det faktum at spilleren virker mer opptatt av sosiale medier enn å komme seg tilbake i spill, heller bare ytterligere bensin på ryktebålet.

Solskjær var dog tidlig ute med å slukke brannen - etter beste evne.

– Paul har hatt en forferdelig sesong med skader, og han er desperat etter å spille fotball, sa Solskjær til Uniteds nettsted sent i januar.

Det har gjentatte ganger vært spekulert i at Pogba ønsker seg bort fra United, og at han ikke trives veldig bra i den engelske storklubben. Agentforbindelsen til omstridte Mino Raiola har ikke gjort mye for å dempe ryktene.

– Om det er én ting jeg vet om Paul, så er det at han elsker å spille fotball, og han elsker også bare å være utpå der og trene. Jeg ser en gutt som har fått nok av å være skadd. Paul er fullstendig profesjonell, sier nordmannen.

Pogba var ankelskadd en lang periode i høstsesongen, og det er bare blitt to korte comeback for ham før han igjen er blitt skadd.

– Han har spilt med smerter, og jeg er sikker på at når han er smertefri og skadefri, så kommer han til å nyte fotballen. Enhver spiller som er skadd, kan knapt vente med å komme seg tilbake på banen. Der føler du deg så fri, sier Solskjær.