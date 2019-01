Mandagens Premier League-rykter

Her er siste nytt fra overgangsmarkedet.

Vi starter dagens ryktespalte hos Manchester City, som ifølge The Sun skal være ute etter Schalke 04s midtbanespiller Sebastian Rudy. Nå melder avisen at prislappen skal ligge på rundt 35 millioner pund.

Everton-vingen Yannick Bolasie skal ha gitt klubben beskjed om at han ønsker å lånes ut til en Premier League-klubb, etter at oppholdet i Aston Villa ble en nedtur, melder The Mirror. Nå skal Newcastle, Burnley og Cardiff være interessert i 29-åringen.

Southampton skal ha lagt inn et bud på Birminghams angrepsspiller Che Adams, men de møter konkurranse, melder The Mirror. 22-åringen skal være på blokka hos ikke mindre enn 12 Premier League-klubber. Samtidig melder Sky Sports at Southampton skal være villig til å kvitte seg med Charlie Austin for å gjøre plass i stallen

Leicesters midtbanespiller Adrien Silva skal ifølge The Guardian ha et ønske om å forlate klubben før overgangsvinduet smeller igjen denne uken. Han har ikke startet en ligakamp siden sesongens første serierunde.

West Hams forsvarsspiller Reece Oxford skal være ønsket sterkt av Martin O'Neill og Nottingham Forest, melder The Mirror. Nå skal Championship-klubben være i ferd med å legge inn et bud verdt åtte millioner pund, hevder avisen. Oxford, som allerede har vært på lån hos Eintracht Frankfurt, skal også være ønsket permanent av den tyske klubben, melder Sky.

Ben Woodburn, Liverpools yngste målscorer gjennom tidende, kan bli lagkamerat med Markus Henriksen i Hull, melder Daily Mail. Unggutten er foreløpig på lån hos Sheffield United, men nå kan det gå mot en ny leieavtale hos de gule tigrene.

Leeds skal ha et sterkt håp om å signere Swansea-kant Daniel James, rapporterer Yorkshire Evening Post. Men trolig må Championship-laget øke budet til tre millioner pund om de skal lykkes, skriver avisen.

Stoke skal ifølge Daily Mail være ute etter å kvitte seg med noen godt betalte spillere. Nå skal klubben være villige til å lytte til bud på Darren Fletcher og Peter Crouch.

Fulham, Cardiff og Newcastle skal alle være i drakamp om signaturen til forsvarsspiller Michael Ngadeu-Ngadjui, melder Calciomercato. Forsvarsspilleren skal ha en utkjøpsklausul på 3,9 millioner pund, og den må i så fall møtes om partene ønsker en avtale denne uken, hevder avisen.

Spennende nyheter fra The Emirates. Nå skal Arsenal ha fått avslått et bud på Inter Milans Ivan Perisic, hevder Sky Italia. Arsenal skal ha lagt 5 millioner pund på bordet for å låne kroaten ut sesongen, med en opsjon på kjøp verdt 40 millioner pund om de ønsker ham permanent, hevder Sky. Inter skal på sin side kun være interessert i en permanent overgang med en gang.

Til slutt minner vi om at du kan følge utviklingen på overgangsmarkedet minutt for minutt i vårt live-senter. Her melder vi fortløpende det som rører seg av rykter, rapporter og bekreftede opplysninger fra klubbenes spillerjakt.