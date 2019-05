Mandagens Premier League-rykter

Hevder Real Madrid-ledelsen håper Zinedine Zidane kan overbevise Sergio Ramos.

Real Madrid-kapteinen ryktes å ønske seg bort fra den spanske storklubben og klubber som Manchester United og Liverpool blir nå koblet til spilleren. Real Madrid har imidlertid ikke noe ønske om å miste Ramos og klubbledelsen håper nå at Zidane kan overbevise den spanske landslagsspilleren om å bli værende, skriver Marca. Avisen hevder også at Zidane føler seg trygg på å beholde spanjolen.

Ryktene vil ha det til at Tottenham jobber med å sikre seg den argentinske midtbanespillerne Giovanni Lo Celso. Nå hevder imidlertid Marca at Manchester United prøver å kapre overgangen. Real Betis-spilleren vil trolig koste over en halv milliard norske kroner.

Liverpool har nylig blitt koblet til tidligere Manchester United-spiller Memphis Depay, men Sky Sports hevder at Merseyside-klubben ikke skal være interessert i å signere Lyon-spilleren.

The Sun hevder at Manchester City skal ha kastet seg inn i kampen om den belgiske Monaco-spilleren Youri Tielemans. 22-åringen var på lån hos Leicester denne sesongen hvor han imponerte. Leicester skal også ønske å sikre seg spillere permanent. Det er ventet at Tielemans vil koste over 40 millioner pund.

Tottenham skal være på jakt etter det 18 år gamle Leeds-talentet Jack Clarke. The Mirror skriver at Leeds krever 20 millioner pund for den lovende angrepsspilleren. Spurs skal også være interessert i Aston Villa-profilen Jack Grealish, men den overgangen kan bli mer krevende å få til dersom Aston Villa vinner opprykksfinalen mot Derby mandag ettermiddag.

Mike Ashley skal ha blitt enig om å selge Newcastle for 350 millioner pund, skriver The Sun. Kjøperen skal være Sheikh Khaled bin Zayed Al Nehayan, fetteren til eieren av Manchester City. The Sun hevder at avtalen allerede er signert og at papirene er sendt inn til godkjenning av Premier League.

Det skal være enorm interesse for Ajax-stopper Matthijs de Ligt. Både Barcelona og Manchester United har vært sterkt koblet til spilleren, men 19-åringen sier selv at han ikke har bestemt seg for hvor han kommer til å fortsette karrieren, ifølge AP. ESPN meldte imidlertid i helgen at kilder i United tror at De Ligt kommer til å signere for Barcelona.