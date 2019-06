Mandagens Premier League-rykter

Manchester United håper å sikre seg Aaron Wan-Bissaka denne sommeren. Ifølge Sky Sports har Crystal Palace avslått Uniteds bud på 40 millioner pund. London-klubben krever nærmere 60 millioner pund, hevder kanalen.

Også Arsenal håper å gjøre forsterkninger i forsvarsleddet i dette overgangsvinduet. The Daily Express skriver mandag at manaer Unai Emery har vært i samtaler med PSG om en overgang for den belgiske høyrebacken Thomas Meunier.

Tottenham har ikke signert en eneste ny spiller siden januar 2018, da Lucas Moura kom til London-klubben fra PSG. Flere navn kobles til Spurs i dette overgangsvinduet, blant andre Tanguy Ndombele, Giovani Lo Celso og Bruno Fernandes. Ifølge Football London er det imidlertid imidlertid Fulham-talentet Ryan Sessegnon som er nærmesr en Tottenham-overgang for øyeblikket. 19-åring har kun et år igjen av kontrakten, og Spurs vil dermed trolig få ham billigere enn for 50 millioner pund, som Fulham tidligere har krevd.

Chelsea skal ifølge Daily Mail være interessert i å hente Leon Bailey fra Bayer Leverkusen, men London-klubben må vente og se om overgangsnekten deres blir opphevet før de kan foreta seg noe.

Arsenal har et håp om å sikre seg Jordan Veretout fra Fiorentina i sommer, men 26-åringen er allerede i samtaler med Napoli om en overgang, skriver franske L'Equipe. Også AS Roma er med i kampen om franskmannen, melder Sky Italia.

Både Newcastle og Southampton har ifølge L'Equipe lagt inn bud på Mainz-spissen Jean-Philippe Mateta. 21-åringen scoret ti mål i Bundesliga denne sesongen.

Arsenal håper å sikre seg signaturen til William Saliba, skriver Football London. Dersom overgangen går i orden allerede i sommer, kan det bli aktuelt å låne 18-åringen tilbake til St. Etienne kommende sesong.

Aleksandar Mitrovic er blant spillerne som trolig forlater Fulham etter nedrykket fra Premier League forrige sesong. Ifølge Daily Mail er West Ham blant klubbene som håper å sikre seg den serbiske kraftspissen

Franck Kessie har vært lånt ut fra Atalanta til AC Milan siden 2017. Nå kaster West Ham seg inn i kampen om ivorianeren, som også har blitt koblet til Arsenal og Tottenham, skriver The Express.