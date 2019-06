Mandagens Premier League-rykter

Gary Cahill kan bli gjenforent med sin tidligere Chelsea-sjef Antonio Conte.

Gary Cahill skal ifølge italienske Sport Mediaset være ønsket av sin tidligere sjef Antonio Conte i Inter. 33-åringens kontrakt med Chelsea løp ut etter årets sesong. Foreløpig er det kun en idé og ikke noe konkret, mener kanalen.

Forrige uke uttalte tidligere Real Madrid-president Ramon Calderon at et utlån av Gareth Bale kommende sesong trolig er det beste for alle parter. Mandag skriver The Sun at Bayern München kunne tenke seg å låne waliseren kommende sesong.

Tanguy Ndombele er en av dette overgangsvinduets mest omtalte spillere. Ifølge franske Telefoot skal Lyon-spilleren ha hintet om at han kan være åpen for en overgang til Tottenham.

Manchester United har allerede sikret seg sin første signering i sommer, i Daniel James. Ifølge The Sun kan den nederlandske høyrebacken Denzel Dumfries fra PSV Eindhoven bli nestemann. United skal være villig til å bla opp 25 millioner pund for 23-åringen.

Liverpool har kastet seg inn i kampen om Besiktas' Dorukhan Tokoz, hevder tyrkiske Fotmac. Udinese skal allerede ha fått et bud på 23-åringen avslått. Tokoz scoret nylig sitt første mål for det tyrkiske laget, borte mot Island.

Philippe Coutinho kobles til en ovegang bort fra Barcelona denne sommeren, og ifølge Express foretrekker brasilianeren en overgang til Chelsea, men det hele kommer an på om Chelsea i det hele tatt blir tillat å signere spillere.

Gianluigi Buffon sier ifølge Corriere dello Sport sier han kan komme til å ta en sesong borte fra fotballen, etter at han takket nei til kontraktsforlengelse i PSG. 41-åringen fikk for flere måneder beskjed om at han ville bli andrekeeper neste sesong. Parma og Porto er blant klubbene som har blitt koblet til det som en gang var verdens beste keeper.

Manchester United skal ha blitt tilbudt muligheten til å signere Monaco-midtbanespiller Youri Tielemans, skriver Daily Star. 22-åringen var lånt ut fra Monaco til Leicester siste halvdel av forrige sesong.

Nikola Vlasic, som var lånt ut fra Everton til CSKA Moskva forrige sesong, ligger nå an til å signere en permanent avtale med CSKA, melder russiske Championat.

Watford kjemper med Burnley om signaturen til WBA-stopper Craig Dawson, skriver The Sun. Det ryktes at 29-åringen ønsker seg en retur til Premier League, etter at WBA røk i playoff denne sesongen.