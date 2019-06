Mandagens Premier League-rykter

Hevder Harry Maguire kommer til å vrake Manchester United til fordel for Manchester City.

Det er The Mirror som skriver at Leicester-stopperen kommer til å bli tidenes dyreste forsvarsspiller når han denne uken gjennomfører en overgang til Manchester City. Maguire har lenge blitt koblet til Manchester United, men skal ifølge avisen ha takket nei til et tilbud fra United og i stedet blitt enig med City om en avtale som vil gi ham 280.000 pund i ukelønn.

Arsenal-manager Unai Emery prøver å overtale klubbledelsen til å gjøre alt de kan for å sikre seg Crystal Palace-stjernen Wilfried Zaha, hevder The Sun. Avisen skriver at Arsenal kun har satt av 45 millioner pund til å bruke på forsterkninger i sommer, men det er ventet at Zaha vil koste mer enn 55 millioner pund. Nå håper likevel klubbens spanske manager at eierne vil strekke seg langt for å hente Zaha.

Både Liverpool og Manchester United skal være interessert i Real Betis-spiller Junior Firpo, melder Marca. Avisen hevder at Liverpool-manager Jurgen Klopp ser på Firpo som et fint alternativ til Andy Robertson, men tyskeren venter seg konkurranse fra Manchester United for spillerens signatur. Firpo skal ha en utkjøpsklausul på 50 millioner euro.

Inter Milan skal fortsatt være svært interessert i å sikre seg Manchester United-spiss Romelu Lukaku, men italienerne sliter foreløpig med å bli enige med United om overgangssum. Italienske La Gazzetta dello Sport skriver at Inter er klare til å tilby 60 millioner euro for spissen, men at United krever 85 millioner euro.

Brighton nærmer seg deres andre signering for sommeren etter at de ble enige med Genk om en overgang for Leandro Trossard, skriver Daily Mail. Den 24 år gamle vingen kommer til å koste Premier League-klubben 18 millioner pund og det eneste som nå gjenstår er at Brighton blir enig med spilleren om hans personlige avtale. Det forventer klubben at kommer til å gå greit, hevder Daily Mail.

Manchester United kommer til å aktivere klausulen i kontrakten til Markus Rashford som gjør at spissens avtale med klubben forlenges med 12 måneder, skriver The Sun.