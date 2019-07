Mandagens Premier League-rykter

Liverpool vurderer å hente Philippe Coutinho tilbake til Anfield, hevder franske Le10 Sport.

Liverpool holder døra på gløtt for Philippe Coutinho, etter at brasilianeren har slitt med å lykkes 100 prosent i Barcelona-drakta, skriver franske Le10 Sport. 27-åringen gikk fra nettopp Liverpool til Barcelona i januar 2018.

Real Madrid vurderer å tilby Liverpool Marco Asensio for å hente Sadio Mané til den spanske hovedstaden, skriver Express. Avisen hevder et eventuelt Mané-salg også kan bety at Liverpool vil gå for Lille-angriper Nicolas Pepe.

Manchester United kan fortsatt slå Tottenham i kampen om signaturen til Lyon-spiller Tanguy Ndombele, melder L'Equipe. Spurs skal være enig med Lyon om overgangssum, men har ikke kommet til enighet med 22-åringen om de personlige betingelsene.

Manchester United er ifølge Express enige med Wissam Ben Yedder om en avtale, og Sevilla-spissen kan komme til å signere for klubben, uavhengig av om Romelu Lukaku blir solgt eller ikke.

United skal også være ute etter Aston Villas midtbanespiller John McGinn, hevder The Sun. Avisen påstår at United må ut med 50 millioner pund for den skotske landslagsspilleren.

Derby er på managerjakt, i og med at Frank Lampard ser ut til å forlate klubben til fordel for Chelsea. Ifølge The Times håper klubben å ansette nederlenderen Philipp Cocu.

Tottenham nærmer seg signaturen til Leeds-spiller Jack Clarke, men 18-åringen blir trolig lånt tilbake til Leeds den første sesongen, skriver Guardian.

Bristol City er i ferd med å sikre seg den tsjekkiske forsvarsspilleren Tomas Kalas fra Chelsea, skriver Bristol News. Overgangssummen ligger ifølge avisen på rundt 8 millioner pund.

Den greske midtstopperen Kostas Manolas, som tidligere har blitt koblet til blant andre Arsenal, er solgt fra AS Roma til Napoli. Roma bekrefter på sine hjemmesider at Manolas selges for 36 millioner euro. Det er ventet at Amadou Diawara går motsatt vei for 21 millioner euro.