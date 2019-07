Mandagens Premier League-rykter

Manchester United skal endelig ha fått tak i stopperen de ønsker seg og Arsenal fortsetter jakten på forsterkninger.

Ifølge den britiske avisen The Sun skal Manchester United og Leicester ha kommet til enighet om en overgangssum for Harry Maguire. Prisen skal ligge på 80 millioner pund for 26-åringen og den medisinske testen skal kunne finne sted allerede mandag.

Arsenal er også på utkikk etter å forsterke seg i forsvarsleddet. Ifølge Sky Sports skal de ha fått avslått et bud på Celtics Kieran Tierney på rundt 25 millioner pund. Napoli skal også ha interesse av venstrebacken.

Ifølge The Mirror brygger det opp til kamp om signaturen til russeren Fedor Chalov. Den 21 år gamle spissen spiller til daglig i CSKA Moskva og skal bli sett på som den neste store i russisk fotball. Spissen skal være sterkt ønsket av både Liverpool, Manchester United, Tottenham og Arsenal. Også de tyske storklubbene Borussia Dortmund, RB Leipzig og Bayern Munchen skal ha russeren på sine ønskelister, samt klubber som Monaco og Sevilla.

Bayern Munchen har varslet at de vil komme med et bud på Leroy Sane. Manchester City på sin side skal ha tro på at tyskeren vil avslå en overgang til den tyske storklubben om et tilbud kommer på bordet, det melder Daily Mirror.

Leicester ser altså ut til å miste sin forsvarssjef og har nå startet jobben med å identifisere en erstatter. Ifølge The Sun skal han hete Lewis Dunk og spiller for Brighton. Avisen melder at klubbene skal ha kommet til enighet om en pris på 45 millioner pund for den 27 år gamle stopperen.

Flere engelske klubber skal være med i jakten på Dani Alves. Brasilianeren er gratis etter at han forlot PSG denne sommeren. Klubber som Tottenham, Arsenal og Manchester City skal alle være interesserte i backen , ifølge Daily Mail.

En annen ettertraktet brasilianer som hadde et godt Copa America er Everton. 23-åringen skal ifølge The Mirror ha fått et tilbud fra en europeisk klubb, men vil ikke røpe hvilken klubb det dreier seg om. Avisen spekulerer i at det kan dreie seg om Arsenal.

Jurgen Klopp har ikke vært spesielt aktiv på overgangsmarkedet denne sommeren, men sier nå at han holder alle muligheter åpne med tanke på å hente inn en ny venstreback, ifølge ESPN. Liverpool-back Andy Robertson er ute med en liten skade i hånden og klubben skal være på jakt etter en backup-løsning for skotten.

Liverpool-unggutten Herbie Kane skal være på vei til å bli lånt ut til Championship. Klubbene som skal være aktuelle er Brentford, Charlton og Hull, ifølge Goal.com.

En annen unggutt som kan lånes ut er Arsenals Eddie Nketiah. Ifølge The Sun skal Bristol City være en mulig destinasjon for 20-åringen.

West Hams Reece Oxford kan være aktuell for en overgang til tyske Augsburg, men tyskerne kan får konkurranse fra Swansea og Fulham som også skal være interesserte i spilleren, ifølge Sky Sports.

Daniel Sturridge takket for seg i Liverpool etter forrige sesong. Nå skal den italienske klubben Bologna være klare for å gi spissen en kontrakt, ifølge Daily Express. Også Aston Villa og skotske Rangers skal være ute etter 29-åringen.

Burnley skal være ute etter danske Joakim Maehle. 22-åringen spiller i dag for belgiske Genk og den engelske klubben skal forberede et bud på 7 millioner pund for høyrebacken, ifølge The Sun.