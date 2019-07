Mandagens Premier League-rykter

Harry Maguire-sagaen nærmer seg slutten.

Manchester United og Leicester skal (endelig) ha kommet til enighet om Harry Maguire, skriver The Independent. En endelig avklaring vil komme i løpet av kort tid, og skal vi tro saken blir United gode 80 millioner pund fattigere av denne avtalen.

Manchester City har ikke helt gitt opp kampen om Maguire, men for å få råd til Leicester-stjernen er de først nødt til å selge Nicolas Otamendi og Eliaquim Mangala, skriver The Mirror.

På vei inn Ethiad-portene er Thiago Almada, skal vi tro blant andre Daily Mail. Argentineren spiller i Velez Sarsfield, og planen skal være at 18-åringen forsvinner rett ut på lån igjen, til Sporting Lisboa.

Gareth Bale og Zinedine Zidane er alt annet enn bestevenner om dagen. Et klubbskifte virker uunngåelig, og Bejing Guoan trekkes frem av The Telegraph som en sannsynlig destinasjon.

Samtidig melder Manchester Evening News at Manchester United, for første gang siden 2013, ikke er interessert i å hente Bale tilbake til Premier League.

HVOR NÅ? Gareth Bale virker å være på vei bort fra Real Madrid. Foto: A. Perez Meca/alterphotos/abaca (Pa Photos)

Laurent Koscielny har gjort et poeng av å komme seg bort fra Arsenal i sommer, og franske RMC skriver at den svært rutinerte stopperen nå har bestemt seg for å dra til Rennes i Ligue 1.

Da kan Arsenal-supporterne trøste seg med at klubben er i ferd med å slå Tottenham i kampen om Dani Ceballos, skriver The Mirror. Midtbanespilleren kommer i så fall på lån.

London-klubben skal også være interessert i Mykola Shaparenko. Chelsea, Manchester United og West Ham er andre klubber som skal ha meldt interesse for Dynamo Kiev-spilleren.

CADENA SAR i Spania rapporterer at Real Madrid ved hele seks anledninger denne sommeren har takket nei til bud på Marco Asensio. Liverpool har vært tett koblet til spilleren.

Danny Rose er ikke en del av sesongoppkjøringen til Tottenham, og Daily Mail mener å vite at neste stopp for venstrebacken kan bli Serie A og Juventus.

Bayern München har jaktet Leroy Sane hele vinduet, men skal ha innsett at det blir vanskelig å prise den tyske lynvingen bort fra Manchester. Dermed skal de ha vendt snuten mot London og Crystal Palace, hvor vi finner en annen lynving: Wilfried Zaha. Det er 90min som melder om interessen.

James Milner er ikke sikker på om Liverpool ønsker han med videre etter at kontrakten hans løper ut, skal løpsmaskinen ha uttalt til The Telegraph.

West Ham på sin side skal prøve å hente Monacos Djibril Sidibe, skriver L`Equipe. Høyrebacken vil koste klubben 15 millioner euro, noe som ikke er så halvgærent i dagens marked.