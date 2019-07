Mandagens Premier League-rykter

Skulle Leroy Sane forsvinne fra Ethiad i sommer, kan dette bli hans erstatter.

I Bayern føler de seg selvsikre på at Leroy Sane ønsker å bytte klubb i sommer, skriver ZDF Sport. Selv ønsker Pep Guardiola å beholde lynvingen sin, men det kan bli en utfordring i ukene som kommer.

Om han så skulle forsvinne ut portene på Ethiad, så skal Guardiola allerede ha erstatteren klar:

Mikel Oyarzabal spiller til daglig i Real Sociedad, og City skal være villige til å betale ut utkjøpsklausulen på småpene 75 millioner euro for å hente 22-åringen fra La Liga.

Gareth Bale skal være flyvende forbanna på Real Madrid-president Florentino Perez ettersom han hindret waliserens overgang til kinesisk fotball i tolvte time, skriver The Sun.

Daily Star mener å vite at klubbpresidenten bestemte seg for at det ville være for dumt å miste Bale gratis. Jiangsu Suning ville ikke betale en overgangssum for Bale, men planen var nok å kompensere greit med lønna.

En av sommerens store overgangssagaer nærmer seg (endelig) slutten. Nicolas Pepe blir etter alle solemerker Arsenal-spiller fra neste sesong av, skriver La Voix Du Nord.

Det vil si, så lenge ikke Paris Saint-Germain bestemmer seg for å kuppe overgangen i siste liten, legger den franske avisen til. En overgang burde være klar i løpet av tirsdag eller onsdag, så Arsenal-supporterne får gleden av å leve i spenning noen dager til.

Spenning er vel noe United-supporterne kjenner på og. Frustrasjon ville kanskje vært et bedre ord, og spørsmålet er om det blir noe bedre av at Daily Express skriver at Sporting Lisboas Bruno Fernandes ikke er på vei til medisinsk sjekk i Manchester.

BBCs Simon Stone var heller ikke veldig optimistisk om Bruno Fernandes på søndag, og hinter til at United-ledelsen ikke er veldig fornøyde med å bli koblet til spillere de ikke har noe interesse i.

Dette til tross, så er det ingenting som tyder på at United-koblingen forsvinner med det første. Bruno Fernandes spilte treningskamp på søndag, og etter kampslutt verserte det bilder av portugiseren som angivelig skal ha vært i gråt.

Dere kan selv velge hvor mye dere vil legge i akkurat det.

Ok, nok Bruno Fernandes for nå.

Det skjer nemlig ting også i Liverpool by. Jürgen Klopp har nylig signert storalentet Harvey Elliott, som stadig bare er 16 år gammel. Liverpool Echo mener å vite at planen er å integrere stortalentet i førstelagstroppen allerede denne sesongen, heller enn å la Elliott spille akademifotball. Er du god nok, er du gammel nok, som de sier.

På andre siden av byen forbereder de seg på å miste en av sine beste spillere på Goodison Park. Idrissa Guyeye skal ha blitt avbildet på en flyplass i Paris, og overgangen til Paris Saint-Germain virker å være i boks, skriver RMC.

Aston Villa ønsker å hente Neil Etheridge fra Cardiff i sommer, og Neil Warnock skal selv ha uttalt at klubben er villig til å lytte på bud på 29-åringen, skriver Wales Online.

Vi runder av dagens spalte med den noe overraskende Wilfried Zaha til Everton-overgangen. Palace skal allerede ha avslått et bud fra Premier League-rivalen, og London-klubben skal også ha bekymringer for hvordan Everton ønsker å strukturere betalingsavtalen.

Det er 11 dager igjen til Premier League-klubbene ikke kan hente spillere, og det meste tyder på at dette blir 11 fartsfylte dager!