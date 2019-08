Mandagens Premier League-rykter

Forhandlingene mellom Juventus og Manchester United fortsetter.

Manchester United skal være enig med Mario Mandzukic om personlige betingelser i forbindelse med en overgang. Ifølge Daily Mail vil en overgang enten koste rundt 15 millioner pund eller bli en del av en byttehandel hvor Romelu Lukaku går motsatt vei.

Juventus skal nemlig ikke ha gitt opp jakten på Lukaku til tross for at byttehandelen hvor Paulo Dybala går motsatt vei gikk i vasken. Det ser ut til å bli en kamp mellom Juventus og Inter for den belgiske spissen.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE

Ajax-spiller Donny van den Beek skal stadig være nærmere en overgang til Real Madrid. Ifølge Marca har den spanske hovedstadsklubben nå lagt muligheten til å hente Paul Pogba på is, og vil i stede intensivere jakten på van den Beek.

Ettersom Harry Maguire angivelig skriver under for Manchester United innen veldig kort tid, er Leicester nå på jakt etter en erstatter for midtstopperen. Både James Tarkowski fra Burnley og Nathan Ake hos Bournemouth vurderes som aktuelle spillere. Det skriver Sky Sports, mandag morgen.

Joao Cancelos overgang fra Juventus til Manchester City ser ut til å nærme seg med stormskritt. Det skal nå være enighet mellom Juventus og Manchester City om backen, forteller Daily Mail. Danilo går trolig motsatt vei i handelen.

Tottenham skal være klare til å inkludere Josh Onomah i en avtale for å sikre seg Ryan Sessegnon fra Fulham. I tillegg forventes prislappen på backen å være på 30 millioner pund, skriver Daily Mail.

Victor Camarasa var strålende på lån i Cardiff forrige sesong, og kan nå være på vei tilbake til Premier League. Ifølge Independent har Crystal Palace fått til en låneavtale med obligatorisk opsjon på kjøp for Real Betis-spilleren.

Brighton har forstått at man ikke nødvendigvis kan stole på Glenn Murray gjennom en full ny sesong i Premier League. Dermed er de nå nær ved å sikre seg Neal Maupay fra Brentford på en fireårskontrakt, skriver franske L'Equipe.Manchester City fortsetter å sanke trofeer – slo Liverpool på straffer