Mandagens Premier League-rykter

Marerittoppholdet kan være over for chileneren på Old Trafford.

Det har murret rundt Paul Pogba og hans forhold til Manchester United i hele sommer, og The Times hevder at Real Madrid skal ha gjort det klart at de kommer til å gjøre et fremstøt på den franske VM-vinneren før vinduet stenger i Spania.

Veldig lite har stemt for Alexis Sánchez siden overgangen fra Arsenal til Manchester United. Nå hevder italienske Gazzetta dello Sport at den chilenske superstjernen kan være på vei til Inter på lån. Også Sky Italia melder at angriperens agent er på plass i England, og håper på å få igjennom et lån før vinduet stenger i Italia.

En som skal ha vært ønsket på Old Trafford denne sommeren skal ha vært PSV-angriper Steven Bergwijn. Teamtalk skriver at Manchester United, Everton og Wolves alle ønsket å hente nederlenderen, som også ble sterkt koblet til Sevilla denne sommeren.

The Sun skriver at Manchester United har bestemt seg for å diskutere ny kontrakt med den ivorianske midtstopperen Eric Bailly. Stopperen er ute med en alvorlig kneskade, men skal fortsatt være ønsket på Old Trafford.

Avisen Daily Express skriver at Tiemoué Bakayoko kan være ferdig i Chelsea, men det skal være nok av beilere for franskmannen. De hevder nemlig at både Paris Saint-Germain og Monaco ønsker å hente ham tilbake til hjemlandet.

Fernando Llorente har også stått uten kontrakt etter at hans tid i Tottenham var over. Ifølge Corriere dello Sport er det mest sannsynlig at han tar turen videre til Lazio i den italienske hovedstaden.

Også Davide Zappacosta skal være ønsket i den italienske hovedstad, men heller av Roma, skriver Daily Mail. Chelsea skal uansett ønske 23 millioner pund for høyrebacken, som fort kan vise seg å være for dyrt, skriver avisen.

En som kan bli værende i Premier League denne sesongen er Liverpool-stopper Dejan Lovren. Ifølge London Evening Standard så har Jürgen Klopps bestemt seg for å ikke selge kroaten til Roma denne sommeren.

Crystal Palace-trener Roy Hodgson fortalte London Evening Standard at han var skuffet over at klubben ikke sikret sine mest ønskede spillere denne sommeren. De skriver videre at klubben fikk et bud på 23 millioner pund avvist på angriperen Fjodor Tsjalov fra CSKA Moskva.