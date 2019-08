Mandagens Premier League-rykter

Christian Eriksen kobles stadig til en overgang bort fra Tottenham denne sommeren.

Tottenham står i fare for å miste Christian Eriksen for rundt 30 millioner pund før det europeiske overgangsvinduet stenger i slutten av måneden, skriver Daily Star. Etter søndagens tap mot Newcastle sa manager Mauricio Pochettino følgende om situasjonen til BBC:

- Vi får se hva som skjer. Det er ikke en heldig situasjon. Jeg vet at det kan sette spillergruppa ut av spill, men jeg vet om ti dager når overgangsvinduet stenger.

Inter har ifølge The Mirror gjenopptatt forhandlingene med Manchester United om en låneavtale for Alexis Sanchez. Serie A-klubben håper å hente chileneren på lån i løpet av de neste 72 timene, skriver avisen. United krever at italienerne tar en større del av kantspillerens vanvittige lønn på rundt 500.000 pund i uka, og partene vil se om det er mulig å komme til en løsning.

Victor Wanyama nærmer seg en overgang fra Tottenham til belgiske Club Brugge og har blitt tilbudt en femårskontrakt, med 65.000 pund utbetalt i uka, melder Scottich Sun.

Fred sliter med å få spilletid under Ole Gunnar Solskjær og kobles nå til en overgang bort fra klubben. Ifølge Calciomercato i Italia ønsker Fiorentina å brasilianeren til Serie A.

Mohamed Elneny er en annen mann som kan komme til å forlate Premier League før overgangsvinduet i Europa stenger. Arsenals egyptiske midtbanespiller er ønsket av franske Bordeaux, som vil hente ham på lån.

Også tidligere Leicester-spiller Danny Simpson kan få ny arbeidsgiver denne sommeren. Premier League-vinneren fra 2016 kan ifølge The Sun bli lagkamerat med Haitam Aleesami i Amiens. Simpson står for tiden uten kontrakt med noen klubb og kan dermed signere også etter at overgangsvinduet stenger.

Norwich er interessert i Jack Butland og kan komme til å legge inn et bud på Stoke-keeperen i januar, melder The Sun. Stoke krevde så mye som 25 millioner pund i sommer, noe som skremte vekk interesserte klubber som Bournemouth, Aston Villa og Crystal Palace. Etter en noe ujevn start på sesongen, mener imidlertid avisen nå at markedsprisen på Butland kan ha blitt halvert.

Barcelona har kommet med et nytt bud på Neymar, skriver fanske Telefoot. Katalanernes bud skal inkludere "mer penger og flere spillere" enn tidligere bud, hevder avisen.

Napolis jakt på en angrepsspiller fortsetter og ser nå ut til å ende opp med Fernando Llorente, melder Sky Italia. Klubben har vært ute etter Inters Mauro Icardi, men nå ser den avtalen ut til å bli vanskelig å lande. Llorente skal være klar for å takke ja til Napolis tilbud.