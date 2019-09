Mandagens Premier League-rykter

Ryktene preges av at de er «deadline day» i Europa.

Det er siste dag av overgangsvinduet for mange ligaer i Europa. Vinduet i Premier League er stengt, men spillere kan fortsatt forsvinne bort fra klubbene der. Samtidig er også mye av det som skjer ellers på markedet av interesse for de som følger den engelse toppserien. Her er noe av det som rører seg på deadline day.

Roma skal være interessert i å sikre seg Arsenals Henrikh Mkhitaryan før vinduet stenger. Det melder Sky Sports Italia.

Liverpool-unggutt Bobby Duncan, som skal være misfornøyd med situasjonen i den røde klubben kan også forsvinne i løpet av dagen. Tyske Borussia Dortmund skal være villig til å snappe opp unggutten, om Liverpool bestemmer seg for å si opp kontrakten med spilleren. Duncans agent gikk nylig hardt ut mot måten Liverpool har behandlet unggutten, noe sjefene på Anfield skal ha lite sansen for, skriver The Mirror.

Mye har blitt sagt og skrevet om Neymar i dette overgangsvinduet, men skal vi tro ESPN så skal Barcelona ha gitt opp å hente stjernen nå i dette vinduet. Det skal i stedet være aktuelt for katalanerne å hente 27-åringen neste sommer.

Ifølge Sky Sport skal samtalene mellom PSG og Barcelona for Neymar har brutt sammen da den franske klubben nektet å senke sitt prisforlangende. Neymar selv skal ha vært villig til å bidra med 17,7 millioner pund av overgangssummen, uten at det hjalp partene med å komme til enighet.

Spissen Radamel Falcao har en fortid i Premier League, men skal nå være på vei til en helt annen destinasjon. Colombianeren har ankommet Tyrkia og kommer til å signere for Galatasaray innen kort tid, melder The Mirror.

Tidligere Liverpool-stopper Martin Skrtel gikk til Champions League-klare Atalanta for noen uker siden, men nå skal avtalen har blitt terminert, skriver Daily Mail.

Kroatia-stjernen Ante Rebic ble heftig koblet med klubber på balløya etter et godt VM i 2016, men nå skal angrepsspilleren fra Frankfurt være på vei til AC Milan. Spissen Andre Silva kan komme til å dra motsatt vei, ifølge Goal.com.

Real Madrid skal være i ferd med å sikre seg PSG-keeper Alphonso Areola på overgangsvinduets siste dag. Det betyr at Keylor Navas blir å finne i den franske storklubben denne sesongen, om alt går i orden, melder The Mirror.

PSG skal også være interessert i Inter-spissen Mauro Icardi. Han ble koblet med både Chelsea og Manchester United tidligere i sommer. Det skal være snakk om en låneavtale med PSG, skriver franske RMC Sport.

Bayern München-profilen Jerome Boateng skal være i ferd med å flytte på seg og Juventus kan bli neste stopp for tyskeren, hevder Bild.

Juventus har ikke gitt opp håpet om å hente inn Ivan Rakitic fra Barcelona. Italienerne skal være villig til å sende Emre Can i motsatt retning for å få til en avtale, skriver spanske Sport.