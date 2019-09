Mandagens Premier League-rykter

David de Gea tilbys svimlende høy lønn i Manchester United, skriver The Times.

Manchester United er villig til å strekke seg langt for å beholde David de Gea, og ifølge The Times tilbys keeperen nå en svært lukrativ kontrakt på Old Trafford. Avisen skriver nemlig at 28-åringen kan komme til å tjene 13,5 millioner pund i året - etter skatt. Det vil i så fall gjøre den tidligere Atletico Madrid-keeperen til Premier Leagues best betalte spiller, hevder avisen.

En annen Premier League-stjerne på utgående kontrakt er Tottenhams Christian Eriksen. Ifølge spanske Marca avslår dansken alle kontraktsforslag Spurs legger foran ham, mens agenten hans jobber videre med å lande drømmeovergangen til Real Madrid neste sommer.

Både Real Madrid og Barcelona drømmer om å sikre seg Liverpool-manager Jurgen Klopp, samt Merseyside-lagets kaptein Virgil van Dijk, skriver spanske AS. Det er imidlertid høyst tvilsomt om de regjerende Champions League-mesterne ønsker å gi slipp på duoen.

Overgangsryktene rundt Paul Pogba går stort sett året rundt hvert år, og 2019 er ikke noe unntak. FourFourTwo hevder nå at Real Madrid vil tilby Toni Kroos som en del av avtalen for å hente franskmannen fra Manchester United.

Arsenal ligger godt an i kampen om signaturen til 15 år gamle Logan Pye, skriver The Sun. Sunderland-talentet har blitt koblet til flere Premier League-klubber de siste månedene.

Nemanja Matic fikk en sjelden sjanse fra start da Manchester United slo Leicester denne helgen. Serberen er ifølge The Mirror på Juventus' radar før overgangsvinduet åpner i januar.

Les også: Norsk 16-åring klar for Anderlecht

The Express hevder Manchester United sendte speidere som fulgte med spissen Vedat Muriqi da Kosovo møtte England i Southampton nylig. Fenerbahce-spissen satte inn gjestenes tredje scoring på straffe, i kampen som England vant 5-3.

Real Madrid har sett til Chelsea i jakten på forsterkninger de siste par somrene. Thiabaut Courtois ble hentet i fjor sommer og i år var det landsmann Eden Hazard sin tur. Ifølge The Sun ser Zinedine Zidane nå på muligheten for å gjøre enda et storkjøp fra Chelsea neste sommer - nemlig N'Golo Kante. Avisen hevder at begge Real Madrids tidligere Chelsea-spillere håper at den franske midtbanestjernen følger etter dem til Madrid.