Mandagens Premier League-rykter

Chelsea ønsker seg Napoli-back, men nå nærmer han seg ny kontrakt i Italia, hevder engelsk avis.

Chelsea er blant klubbene som skal være interessert i å sikre seg Napolis albanske forsvarsspiller Elseid Hysaj neste sommer. 25-åringen så ut til å være lysten på å forlate Napoli i forrige overgangsvindu, men ble værende hos Carlo Ancelotti og co. Nå ser det imidlertid ut til at Chelsea skal få slite med å få tak i forsvarsspilleren, da Napoli ifølge The Express vil tilby Hysaj en ny kontrakt.

Everton har slitt i Premier League-innledningen, og klubbens nye spiss Moise Kean har ikke fått noen drømmestart på sin tid på Merseyside. The Express hevder manager Marco Silva nå har gitt klubbenes speidere beskjed om å følge nøye med danske Yussuf Poulsen i RB Leipzig.

Det begynner å brenne litt under setet til Ole Gunnar Solskjær på Old Trafford etter helgens 0-2-tap for West Ham. Nordmannens tidligere lagkamerat Gary Neville er imidlertid klar på at Solskjær må få lengre tid. Neville mener United-manageren må få tre til fire overgangsvinduer å jobbe på. Det uttalte Neville på Sky Sports søndag kveld.

Chris Sutton mener det vil koste så mye som en milliard pund å gjøre Manchester United til et vinnerlag. Det skriver den tidligere Blackburn-spissen i sin spalte i Daily Mail.

Suttons tidligere angrepsmakker, Alan Shearer, mener Manchester United må beholde Ole Gunnar Solskjær, men understreker at han mener laget presterer utrolig dårlig. Det skriver den tidligere storscoreren i sin The Sun-spalte.

Wolverhampton-forsvareren Cameron John tiltrekker seg interesse fra flere Premier League-klubber, skriver Daily Mail. Crystal Palace og Leicester er blant klubbene som har 20-åringen i kikkerten. I tillegg skal Middlesbrough følge nøye med midtstopperen.

Også Newcastle og Everton er på utkikk etter en ny ung midtstopper, nemlig Boubacar Kamara, som til daglig spiller i Marseille. Det skriver Evening Chronicle. 19-åringen er verdsatt til 16 millioner pund.