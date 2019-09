Mandagens Premier League-rykter

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ønsker nye spillere og avslører hva han ser etter.

Arsenal ønsker å sende Mesüt Özil ut på lån fra januar, melder The Mirror. Londonklubben skal angivelig være villig til å bidra med å betale deler av lønnen til tyskeren for å få ham ut til en annen klubb.

Inter-sjef Antonio Conte skal være interessert i å hente Manchester Uniteds Nemanja Matic, hevder Calciomercato. Conte har tidligere hentet Romelu Lukaku fra United og fått Alexis Sanchez på lån fra samme klubb.

Manchester United på sin side skal ha Mario Mandzukic høyt oppe på ønskelisten. 33-åringen skal ha vært aktuell for Premier League-klubben også i sommer. Nå skal det være snakk om en overgangssum på rundt 9 millioner pund for Juventus-spilleren, melder Goal.com.

Mandzukic har tidligere blitt koblet med en overgang til Al Rayan i Qatar, men Goal.com skriver at disse planene nå er lagt på is.

United-manager Ole Gunnar Solskjær har bekreftet at hans neste spillerkjøp i klubben trolig blir en spiss og en kreativ midtbanespiller, ifølge Telegraph.

Nederlandske PSV ønsker å hente Manchester United-unggutten Tahith Chong på lån fra januar og ut sesongen, skriver The Sun.

Napoli-angriperen Dries Mertens kan komme til å forlate klubben neste sommer når kontrakten hans går ut, ifølge Calciomercato. Det kan være interessant nytt for flere klubber i Premier League.

Arsenal-manager Unai Emery har blitt beskyldt for å ha kommunikasjonsproblemer m4ed spillerne sine på grunn av språket, men spanjolen selv nekter for dette, ifølge The Sun. Emery gir imidlertid seg selv kun 6/10 når det kommer til engelskkunnskaper.

James Maddison er et hett navn i Premier League om dagen. Midtbanemannen kobles stadig til Manchester United, men Real Madrid og Tottenham nevnes også. Ifølge The Mirror hevder Matt Le Tissier, tidligere midtbanegeni i Southampton, at Maddison og Spurs passer som hånd i hanske og at engelskmannen kan være en perfekt erstatter for Christian Eriksen, som kobles bort fra londonklubben.