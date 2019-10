Mandagens Premier League-rykter

Tottenham og Manchester United dominerer ryktespaltene før januarvinduet åpner.

Ryktene fortsetter å svirre rundt Tottenham. Portugisiske A Bola melder at London-klubben på ny vil forsøke å signere Bruno Fernandes når overgangsvinduet igjen åpner i januar. Med Christian Eriksen muligens på vei ut dørene, har Tottenham sett seg ut Sporting Lisboa-spilleren som en mulig erstatter.

Ifølge Express skal Manchester United og Mario Mandzukic ha blitt enige om en muntlig avtale. Hvis Ole Gunnar Solskjær vil signere kroaten i januar er det eneste som å punge ut 10 millioner pund, melder avisen.

Manchester United ser virkelig ut til å være på jakt etter mer rutine. Spanske Sport melder nemlig at Barcelona skal være villige til å selge Ivan Rakitic i januar. Den 31-årige kroaten skal ifølge den spanske avisen ha åpnet samtaler med Premier League-klubben.

Barcelona skal også være interessert i å forsterke stallen. Ifølge en annen spansk storavis, Mundo Deportivo, skal katalanerne ønske seg Harry Kane og Kylian Mbappe, fremfor Roberto Firmino som deres nye spiss.

Real Madrid på sin side skal vurdere å legge inn et bud på Christian Eriksen. Tottenhams danske stjerne kan bli aktuell for en overgang, men det skal henge sammen med hvordan Madrid-klubben presterer sportslig og om det er langtidsskader i laget, melder AS. Express på sin side melder at Eriksen foretrekker en overgang til sommeren fremfor i januar, da han kan kreve en høyere sign-on-fee-bonus etter sesongen.

The Mirror rapporterer at Declan Rice er fornøyd i West Ham. 19-åringen har også han vært linket til Manchester United, men at Rice selv har uttalt at det hele er kun snakk frem til noe konkret skjer, og foreløpig har det ikke skjedd.

Arsenal-spiller Eddie Nketiah er en ettertraktet ung mann. 20-åringen som er på lån i Leeds, skal være ønsket av Bristol City på en lignende avtale, melder The Sun. Leeds på sin side skal være trygge på at Nketiah skal bli værende i klubben ut sesongen, til tross for at Arsenal har mulighet til å kalle han tilbake i januar, det skriver Mirror.

Tottenhams midtbanespiller Victor Wanyama linkes til en overgang tilbake til gamleklubben Celtic. 28-åringen fra Kenya har håp om å kjempe seg tilbake på Tottenham-laget om ikke det blir noen overgang i januar, skriver Football London.