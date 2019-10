Mandagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United viser interesse for Timo Werner, skriver The Express.

Vi starter uka i Manchester, der Ole Gunnar Solskjær ifølge The Express er interessert i å hente Timo Werner fra RB Leipzig. Avisen hevder imidlertid at United skal få slite med å lande avtalen allerede i januar. 23-åringen har scoret seks mål på åtte kamper i Bundesliga denne sesongen.

Manchester United er også i ferd med å legge frem et nytt kontraktsforslag for Angel Gomes, etter at Barcelona skal ha vist interesse for spilleren, skriver The Sun.

Real Madrid følger nøye med på England-vingen Jadon Sancho, samt vår egen Erling Braut Haaland, melder El Desmarque. Saken er også plukket opp av Daily Mail. Den engelske avisa presterer faktisk å omtale Haaland som "the danish wonderkid".

Ifølge The Chronicle, er Newcastle interessert i Victor Osimhen og følger nøye med på 20-åringens utvikling i franske Lille.

Chelsea, på sin side, ser som så mange ganger før til Italia i jakten på forsterkninger, skal man tro The Express. Ruslan Malinovskij skal ha imponert klubbledelsen med sine prestasjoner i Atalanta, og ukraineren kan være aktuell for en overgang til sommeren.

Thomas Meunier hevder overfor Het Laatste Nieuws at han kunne valgt Everton i sommer, men at han til slutt valgte å takke nei på grunn av mangelen på europeisk fotball på Goodison Park. Belgieren fortsatte dermed i stedet karrieren i PSG.

Chelsea-manager Frank Lampard er ifølge The Telegraph klar på at han ønsker at Olivier Giroud skal bli værende på Stamford Bridge. Dette til tross for at franskmannen skal være misfornøyd med lite spilletid denne seosongen.

Eddie Nkethiah er denne sesongen lånt ut fra Arsenal til Leeds, men 20-åringen har ikke startet én kamp i Championship. Arsenal-manager Unai Emery er likevel ikke bekymret for angrepsspillerens utvikling, skriver The Mirror.