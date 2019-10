Mandagens Premier League-rykter

Nye rykter rundt det engelske stortalentet.

Tyske Borussia Dortmund skal ha satt en prislapp som er over 100 millioner pund på Jadon Sancho. 19-åringen skal være ønsket av Manchester United og nå skriver The Mirror at den engelske storklubben skal være forberedt på å møte den tyske klubbens krav.

Tapende VM-finalist Ivan Rakitic skal være åpen for å vurdere nye utfordringer. Barcelona-spilleren har blitt 31 år gammel og det skal være klubber som følger med på situasjonen hans. Blant dem er Manchester United og Juventus, skriver spanske Marca.

Arsenals lånespiller Dani Ceballos sin eventuelle retur til Real Madrid skal ifølge AS øke sjansene for et bud fra den spanske storklubben på Kylian Mbappe fra PSG.

Newcastle planlegger et tilbud til Chelsea i januar. Steve Bruce skal ønske å låne 19 år gamle Reece James, det skriver The Sun.

To Premier League-klubber skal ha Erik Stoffelhaus på sin ønskeliste. Det skal dreie seg om jobben som sportsdirektør for den tidligere Schalke og Lokomotiv Moskva-direktøren. Klubbene som skal være interesserte er Southampton og Manchester United, ifølge The Sun.

Goal.com har igjen satt fart i ryktene om at Real Madrid planlegger et nytt bud på Paul Pogba. Den spanske storklubben skal forberede et bud på 150 millioner euro i januar skriver de og henviser til spanske OK Diario.

Ifølge Gazzetta dello Sport skal Manchester City planlegge å gjøre et fremstøt på Napolis spanske midtbanespiller Fabian Ruiz.

Bayern Munchen skal ønske seg Gabriel Jesus. The Sun skriver nå at Manchester City vil sette en høy prislapp på brasilianeren for å holde tyskerne unna. Det spekuleres i en sum på 100 millioner pund.

Mesut Özil er ute i kulden til Unai Emery i Arsenal. Nå skal tyskeren være åpen for en overgang til USA og MLS. Bleacher Report skriver at DC United skal være interesserte.

Manchester United skal ha sendt speidere for å se på Leeds-spiller Kalvin Phillips dennes høsten, det skriver The Sun.

Ifølge Express skal Tottenhams Heung-min Son være i søkelyset til Juventus og Napoli. Sør-koreaneren har vært i god form denne sesongen og har fattet interesse fra Italia.