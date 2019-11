Mandagens Premier League-rykter

Kan denne svenske superstjernen returnere til Old Trafford?

Manchester United kan bli fristet til å hente tilbake Zlatan Ibrahimovic, skriver TuttoMercatoWeb. 38-åringen er snart kontraktsløs etter tiden i MLS og LA Galaxy. Rødtrøyene er som kjent på jakt etter flere alternativer på spissplass.

Manchester United skal samtidig ha mye på «to do-listen» i januar. Nå skriver nemlig Birmingham Mail at klubben vurderer å gjøre et fremstøt på Aston Villa-spiller John McGinn i januar. Samtidig hevder lokalavisen at United trolig må vente til sommeren dersom de skal ha et håp om å kjøpe skotten som ifølge rapportene vil koste over 50 millioner pund.

Silly Season-podcast: –⁠ Blir ikke helt klok på det United driver med

Tidligere Spania- og Barcelona-manager Luis Enrique kobles nå Arsenal-jobben. Unai Emery spås å snart være historie på Emirates, men nå melder ESPN at Enrique ikke skal være interessert i å returnere til manageryrket riktig ennå. Han mistet som kjent nylig datteren sin i tragiske omstendigheter.

Ifølge nettstedet 90min skal Tottenham ha bestemt seg for å gjøre et fremstøt på Ajax-spiller Hakim Ziyech i januar om Christian Eriksen forsvinner. Spurs-stjernen har ikke vært seg selv denne sesongen.

Les også RBK-supportere forlot Lerkendal i protest etter pågripelse

Neymars far har vist seg å være en frittalende figur. Nå forteller han til ESPN at familien ikke kommer til å holde samtaler med Barcelona om en mulig retur, og at sønnen kommer til å bli værende i PSG fremover.

Chelseas rivjern N'Golo Kante kobles til en overgang til Real Madrid, men ifølge The Sun har han ingen slike planer. Franskmannen skal i stedet holde mulighetene åpne for å avslutte karrieren på Stamford Bridge. Kante er 28 år.

Samme avis hevder at Burnley kommer til å kjøpe Chelseas midtbanespiller Danny Drinkwater så fort det nåværende lånet går ut i januar. Tidligere Leicester-helt Drinkwater er aldri blitt en suksess i den blå drakten.

The Telegraph skriver også at spanske Pedro også kan være på vei bort fra Chelsea. I likhet med Giroud skal London-klubben være forberedt på å selge 32-åringen som ble hentet fra Barcelona i 2015.

The Mirror skriver at Pierre-Emerick Aubameyang kan komme til å forlate Arsenal dersom klubben ikke klarer å kvalifisere seg til Champions League neste sesong. Barcelona nevnes blant klubbene som skal ha angriperen på blokka.