Mandagens Premier League-rykter

Premier League-klubb håper å sikre seg Barcelonas Ivan Rakitic, skriver spanske Sport.

Arsenal-manager Unai Emery er under hardt press etter en svak start på sesongen. Nå hevder The Sun at spanjolen har fått en måned på å få skuta på rett kjøl og redde jobben sin.

Manchester City og Pep Guardiola har tidvis slitt defensivt denne sesongen, og skaden på Aymeric Laporte har ikke gjort arbeidsfoholdene enklere. Nå melder nettstedet 90 minutes at den franske Leipzig-forsvareren Dayot Upamecano kan være aktuell for City i januar.

Les også: Roy Keane slakter Declan Rice

Ifølge spanske Sport har Barcelona avslått et bud fra en Premier League-klubb på kroatiske Ivan Rakitic. Avisen nevner ikke hvilken klubb som har kommet med budet, men skriver at det skal ha blitt lagt 13 millioner euro på bordet - under halvparten av hva klubben krever for midtbanespilleren.

Crystal Palace har fått en brukbar start på Premier League-sesongen, men bare Watford scorer færre mål enn London-laget. Derfor kobles klubben nå til Celtics franske spiss Odsonne Edouard, skriver The Sun.

Inter-stopper Milan Skriniar, som tidligere har blitt koblet til Manchester United, er ifølge italienske Corriere dello Sport ønsket av både Real Madrid og Barcelona.

Toppklubbene i Premier League er på konstant jakt etter å sikre seg de største talentene fra mindre klubber. Ifølge The Sun er Manchester United og Arsenal med i jakten på Hartlepools 17 år gamle keepertalent Brad Young.

Chelsea på sin side har sett seg ut Wigans 17 år gamle angriper Joe Gelhardt, skriver The Star. Gelhardt har tidligere blitt koblet til Manchester United, Manchester City, Liverpool, Tottenham og Everton.

Manchester United-ledelsen vil sette seg ned med Tahith Chong sine representanter og diskutere fremtiden etter at 19-åringen nylig ble koblet til Juventus, skriver Metro.

Michy Batshuayi sliter med å få regelmessig med spilletid i Chelsea, men ønsker å bli værende og kjempe for en plass på laget, i stedet for å forlate klubben i januar, skriver The Sun.