Mandagens Premier League-rykter

Arsenal er på jakt etter ny manager og skal vurdere en Premier League-kjenning til jobben.

Ifølge Mirror skal Arsenal ha Brendan Rodgers høyt på lista over aktuelle kandidater til den ledige manager-jobben. Nå skriver avisen at Rodgers har en utkjøpsklausul på 14 millioner pund i sin kontrakt med Leicester.

Jose Mourinho lever glade dager i Tottenham for tiden. Nå skriver The Sun at Real Madrid var klare til å tilby portugiseren 12 millioner pund for ikke å ta jobben i London, for at han skulle vente til Real Madrid-jobben ble ledig etter Zinedine Zidane.

Inter har sett seg ut Pierre-Emerick Aubameyang som et mål i januar. Det skriver Daily Star.

Tidligere Liverpool-spiller Coutinho er på lån fra Barcelona til Bayern Munchen denne sesongen. Ifølge spanske Marca håper brasilianeren på å bli værende i den tyske klubben også etter utlånsavtalen er over.

QPRs stortalent Eberechi Eze har tidligere vært sterkt ønsket av Tottenham. Nå hevder The Sun at overgangen ikke blir noe av på grunn av Mauricio Pochettinos avgang fra klubben. Chelsea, Leicester og West Ham skal alle følge nøye med på 21-åringen.

En annen spiller som for øyeblikket er i Tottenham er Giovani Lo Celso. Argentineren har ikke fått mengder av tillit i Premier League så langt, og nå skal Lo Celso vurdere å finne seg en annen klubb. Real Betis eier fremdeles rettighetene og argentineren er på lån i Tottenham, dette ifølge Marca.

Det franske megatalentet Rayan Cherki skal være på ønskelisten til den engelske trioen Manchester United, Manchester City og Liverpool. Ifølge 90 Min er 16-åringen som allerede har fått sin debut både i Ligue 1 og Champions League for Lyon sterkt ønsket i England.

16 ÅR: Rayan Cherki i aksjon mot Marseille tidligere i høst. Foto: SYLVAIN THOMAS (AFP)

Manchester United klarte bare 2-2 hjemme mot Aston Villa søndag. Jack Grealish viste gryende form og etter kampen var Ole Gunnar Solskjær full av lovord om engelskmannen. Ifølge Metro kan Manchester United være interessert i Grealish, men Solskjær ville ikke kommentere noe rundt det etter kampen.

Juventus har enda ikke bestemt seg for å selge tyrkiske Merih Demiral. Allikevel er det stor interesse for tyrkeren. Manchester City, Arsenal og Manchester United har alle tyrkerens navn på sin blokk, ifølge Calciomercato. Samme nettsted skriver også at Daniele Rugani er ønsket av trioen Arsenal, Wolves og West Ham.

En annen tyrker som har vært strålende denne sesongen er Caglar Soyuncu. Leicester-stopperen har gjort savnet av Harry Maguire minimalt og har gjort at Manchester City har kastet sine øyne på han. Ifølge Leicester Mercury er ikke 23-åringen til salgs overhodet på dette tidspunktet.

Aston Villa skal ha sjekket ut Romain Alessandrini, ifølge Birmingahm Mail.