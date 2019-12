Mandagens Premier League-rykter

Ousmane Dembele kan være på vei til Premier League - og usikkerheten rundt Arsenal fortsetter.

Chris Smalling har gjort sakene sine svært bra på utlån i Serie A, og har på kort tid blitt en dominant skikkelse i Roma-forsvaret. Nå melder The Mirror at Arsenal, Everton og Leicester er interessert i å hente Manchester United-stopperen etter sesongen. Arsenal skal være i førersetet, skriver avisen.

Pedro sin tid i Chelsea kan nærme seg slutten - og Aston Villa er parate til å hente 32-åringen allerede i januar, skriver The Telegraph.

Marcos Alonso kan også være på vei ut portene på Stamford Bridge, og Inter hevdes å være en av interessentene i 28-åringen, melder Calciomercato.

José Mourinho skal ha bedt speiderne sine om å levere en endelig rapport på Edin Dzeko, skriver Sunday Mirror. Tottenham har til gode å signere en reell utfordrer til Harry Kane, og bosnieren som står med seks nettkjenninger fra 13 seriekamper denne sesongen skal være høyt på Mourinhos ønskeliste.

90min mener å vite at West Ham skal ha kontaktet Middlesbrough for å høre om de ikke kan hente Darren Randloph tilbake til klubben.

I Barcelona har ikke ting gått på skinner for Ousmane Dembele. El Desmarque rapporterer at lynvingen forventer å forlate Barcelona etter nåværende sesong - og at agenten angivelig har hatt samtaler med Chelsea, Manchester City og Paris Saint-Germain om en overgang.

Ting har heller ikke gått på skinner på Emirates denne sesongen - hvor Fredrik Ljungbergs start som Arsenal-manager har gått så som så. Mikel Arteta, som i dag er i trenerteamet til Manchester City, skal nå være den ledende kandidaten til å overta jobben på permanent basis, skriver Express.

Til tross for det, melder Daily Mail at Patrick Vieira følger nøye med på situasjonen, og Daily Star mener å vite at Arsenal-legenden er interessert i den ledige stillingen.

Goal mener på sin side å vite at Niko Kovack også ønsker Arsenal-jobben. Den tidligere Bayern München-sjefen skal sågar være til stede i London når West Ham gjester Arsenal mandag kveld, skriver nettstedet.