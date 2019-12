Mandagens Premier League-rykter

Chelsea sikler på nigeriansk stortalent.

Nylig ble det klart at Chelsea får lov til å signere spillere når overgangsvinduet åpner 1. januar, og skal vi tro 90min.com kan Josh Maja bli et nytt ansikt på Stamford Bridge over jul. Bordeaux-spilleren har også tidligere vært i Sunderland.

Ben White, som til daglig spiller i Brighton, skal også være ønsket av Lampard, skriver The Sun. 22-åringen har imponert stort på utlån hos Leeds.

Samme avis hevder også at Leicester har kastet seg inn i kampen om Jarrod Bowen, som i dag spiller i Hull.

The Mirror mener å vite at Liverpool vinner kampen om signaturen til Sam McCallum i januar. 19-åringen skal ha vært ønsket av flere Premier League-klubber, og planen til Liverpool skal være å låne spilleren tilbake til Coventry ut sesongen.

Oliver Giroud ser ikke ut til å ha en fremtredende rolle i Chelsea-laget fremover, og nå har Frankrike-sjef Didier Deschamps angivelig bedt 33-åringen om å finne seg en ny klubb. Det skal ha vært tidlige samtaler med Inter, men det har tydeligvis blitt stille den siste tiden.

Det har ikke vært den beste sesongen for Newcastle, men noen lysglimt har det vært. Javier Manquillo skal være ønsket av Crystal Palace, Brighton og West Ham når overgangsvinduet åpner, skriver The Telegraph.

De nevner også at Brendan Rodgers ønsker seg en back-up til Jonny Evans og Caglar Soyuncu, uten å komme med noen spesifikke navn.

Freddie Ljungberg har ikke hatt den starten han sikkert gjerne håpet på i Arsenal, og etter det ydmykende tapet mot Manchester City på Emirates søndag kveld, skal svensken ha bedt Arsenal-ledelsen om å bestemme seg for hvem de ønsker som permanent manager i klubben - og det litt fort, skriver The Sun.

The Express følger opp med at klubben, til tross for spekulasjoner den siste tiden, ikke har tatt kontakt med Nuno Espirito Santo i Wolverhampton.

Vi runder av med en annen trener i hardt vær - Manuel Pellegrini. Det ble rapportert av flere at West Ham-sjefens dager i London-klubben var talte, men nå skriver The Guardian at det er forventet at ringreven fortsatt leder West Ham i de neste kampene i romjula.