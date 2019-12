Mandagens Premier League-rykter

Erling Braut Haaland skal ha blitt tilbudt den feteste kontrakten av Manchester United.

Søndag ble det klart at Haaland fortsetter karrieren i Borussia Dortmund. 19-åringen skal ifølge rapportene hatt tilbud også fra Manchester United og Juventus, og The Independent skriver nå at United tilbød Haaland den største kontrakten, men jærbuen valgte altså å gå til Dortmund og tysk Bundesliga.

Granit Xhaka blir stadig koblet bort fra Arsenal, men Fooball.London skriver nå at Mikel Arteta håper at sveitseren ikke forlater klubben i januar til tross for at midtbanespilleren ønsker å signere for tyske Hertha Berlin.

Husker du Wilfried Bony? Den tidligere Manchester City- og Swansea-spilleren har ifølge The Telegraph uttalt at han ønsker å signere for en klubb i Championship.

Daily Mirror viser til spanske AS, som skriver at Arsenal vil gjøre et realt forsøk i januar på å hente Atletico Madrids Thomas Lemar.

Chronicle skriver på sin side at Newcastle jobber med å forlenge kontrakten til midtbanespiller Jonjo Shelvey. 27-åringens nåværende kontrakt utløper i 2021.

Carlo Ancelotti har fått en god start som Everton-manager, mye takket være Dominic Calvert-Lewin som scoret begge målene i 2-1-seieren mot Newcastle lørdag. Nå forteller Ancelotti ifølge Liverpool Echo at han var interessert i å signere Calvert-Lewin i flere av sin tidligere klubber.

Newcastle-fans som håper på kjøpsfest i januar kan se seg nødt til å bli skuffet. Manager Steve Bruce sier ifølge Daily Mail at han ikke kommer til å signere noen nye spillere kun fordi laget hans sliter med skader på sentrale spillere i øyeblikket.

Lenger ned i det engelske divisjonssystemet har Sunderland-manager Phil Parkinson bekreftet at klubben følger med på Bristol Citys 19 år gamle spiss Antoine Semenyo. Det skriver Chronicle.

Helt til slutt tar vi med at Goal melder at Chelsea-manager Frank Lampard er i samtaler med høyreback Tariq Lamptey rundt en ny kontrakt. 19-åringens nåværende avtale løper ut etter sesongen.