Mandagens Premier League-rykter

Ryktene rundt Bruno Fernandes og Manchester United har igjen begynt å rulle.

Sporting Lisboa-spilleren var et hett samtaletema i nærmest hele sommer da han ble koblet til Manchester United. Det har vært stille rundt portugiseren de siste månedene, men må melder Goal.com at United igjen skal ha tatt opp tråden rundt playmakeren.

I Frankrike melder Footmercato at Arsenal formelt skal ha kontaktet Bayern Mücnhen for å uttrykke deres interesse for den tyske midtstopperen Jerome Boateng.

Newcastles Dwight Gayle kan komme til å forsvinne fra klubben. Lancashire Evening Post melder at spissen kan ende opp i opprykksjagende Preston.

Ajax' Hakim Ziyech var en ettertraktet spiller etter storspillet i forrige sesongs Champions League, og Football.London melder nå at marokkaneren har blitt fortalt at han kan forlate klubben i januar. Kantspilleren har blitt koblet til både Arsenal og Tottenham i januarvinduet.

Daily Express hevder på sin side å vite at Chelsea har øremerket Inters brasilianske spiss Gabriel Barbosa som deres hovedmål i januar ettersom Frank Lampard skal være ute etter å styrke laget på spissplass.

For den tidligere midtbanestjernen, og nåværende Chelsea-manageren, har nemlig åpnet for at Olivier Giroud kan forlate klubben. Birmingham Mail kobler den franske spissen til et Aston Villa-lag som jakter forsterkninger etter kneskaden til Wesley.

Det skal ikke mer enn en «like» på Instagram til før fans går av hengslene. Daily Express rapporterer nå at Liverpool-fansen er svært interessert i Barcelonas Ousmane Dembele etter at den 22 år gamle franskmannen likte et redigert bilde på Instagram der han hadde på seg Liverpool-drakt.

Burnleys Ben Gibson har tiltrukket seg oppmerksomhet fra både Eintracht Frankfurt og FC Köln, skriver Daily Mail.

Til slutt tar vi med at Watford Observer melder at nettopp Watford har kastet seg inn i kampen om å signere Carlisles stortalent Jarrad Branthwaite (17). Også Everton skal være interessert i spissen.