Mandagens Premier League-rykter

Hevder Tottenham-profilen er enig med italiensk storklubb.

Den danske midtbanespilleren Christian Eriksen skal være enig med Inter om en kontrakt på fire år, skriver The Times. Tottenham har lenge forsøkt å få Eriksen til å signere en ny avtale, men har ikke lykkes å bli enig med dansken. Nå skal dansken i stedet være enig med Inter om en avtale som vil gi ham 100.000 pund i uken etter skatt. Dansken står for øyeblikket fritt til å forhandle med nye klubber ettersom avtalen hans med Spurs går ut til sommeren. Klubben fra Nord-London skal være åpen for å selge Eriksen for 20 millioner pund i januar slik at han ikke forlater klubben gratis. Eriksen startet lørdagengs kamp mot Liverpool, men det spekuleres i at oppgjøret kan ha vært danskens siste for Spurs.

Den engelske avisen The Mirror skriver at Manchester United er desperate etter flere alternativer på topp og at klubben nå ser på Lyon-stjernen Moussa Dembele som en mulig spiller de vil kjøpe. The Mirror skriver at Manchester United nylig sendte en speider for å se nærmere på spissen som har scoret 11 mål på 19 kamper denne sesongen. Manchester United er på ingen måte den eneste klubben som følger med på Dembele. Også Chelsea, Manchester City og Tottenham følger spilleren, skriver The Mirror.

Moussa Dembele ser ikke ut til å være den eneste spilleren i Ligue 1 som Manchester United holder et øye med. The Sun hevder nemlig at den engelske storklubben også har sendt speidere for å følge Lille-profil Boubakary Soumare. 20-åringen har imponert på Lilles midtbane og skal ha en prislapp på cirka 50 millioner pund.

The Times melder at Chelsea har kontaktet Brighton for å forhøre seg om midtstopper Lewis Dunk. Den spørs imidlertid om London-klubben vil være i stand til å få til en avtale. Brighton skal nemlig kreve så mye som 50 millioner pund for 28-åringen.

Bruno Fernandes ryktes å være stadig nærmere en overgang til Manchester United. The Mirror skriver at portugiseren skal være desperat etter å få gjennomført overgangen til United og det spekuleres nå i at Sporting-spilleren kan komme til å signere for de rødkledde i løpet av uken. Det er ventet at Manchester United i så fall må betale nærmere 65 millioner pund for portugiseren.

Arsenal befinner seg for øyeblikket midt på tabellen, men klubbens supportere kan ikke vente at det kommer noe særlig med forsterkninger inn i januar for å gi klubben et løft. Det forventer i hvert fall ikke Arsenal-manager Mikel Arteta. Spanjolen har fortalt til Talksport at klubben jobber med et par muligheter, men at han ikke forventer noe som helst ettersom januarvinduet er krevende.

Tottenham skal være på spissjakt etter at Harry Kane har blitt satt på sidelinjen frem til april som følge av en skade i hamstringen. The Telegraph melder at Crystal Palace skal ha tilbudt Christian Benteke til Spurs, men det spørs om Tottenham vil la seg friste.



