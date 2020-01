Mandagens Premier League-rykter

Nederlandsk profil på vei til Premier League?

Vi starter i London, hvor Josè Mourinho skal nærme seg sin andre signering som Tottenham-sjef. The Mirror hevder nemlig at Steven Bergwijn nærmer seg en overgang fra PSV.

Sky Italia mener også å vite at Tottenham skal ha gjenopptatt samtaler med AC Milans Krzystof Piatek. The Star legger for øvrig til at 24-åringen også skal være tilbudt til Chelsea.

Dermed blir det kanskje naturlig at Troy Parrott søker spilletid andre steder. Charlton skal være interessert i å hente inn 17-åringen på lån ut sesongen, skriver Daily Mail.

Arsenal skal være forberedt på å kaste seg inn i kampen om VM-helten fra 2014 - James Rodriguez. Colombianeren skal også være ønsket av Everton, melder AS.

Everton skal dog være nærmere signeringen av Matias Vecino, rapporterer Gazzetta dello Sport. Uruguayaneren vil i så fall koste Liverpool-klubben 17 millioner pund, mener den italienske avisen å vite.

Vi holder oss litt i Italia, hvor Chris Smalling tidvis har vist seg fra sin beste side for AS Roma denne sesongen. Det skal være et ønske fra både klubb og spiller at eventyret i Italias hovedstad fortsetter, men Manchester United skal være fast bestemt på at en permanent overgang ved sesongslutt vil koste Roma 25 millioner pund, melder The Sun. Det skal være mer enn Roma er komfortable med å betale.

Manchester United-supporterne er kanskje mer interessert i potensielle spillere på vei inn portene på Old Trafford, og da kan vi med glede formidle The Express sin påstand om at klubben stadig er håpefulle om at en avtale kan nås for Emre Cans tjenester. Den tidligere Liverpool-spilleren har også tidligere vært koblet bort fra Juventus, men så gjenstår det å se om Old Trafford blir destinasjonen.

The Sun hevder på sin side at United vil tilby Sunderlands stortalent, Logan Pye, en femårs-kontrakt, etter at spilleren har vært tett koblet til Arsenal den siste tiden.

Og ja, det er fortsatt også samtaler om Bruno Fernandes. Sky Sports meldte sent søndag kveld at partene fortsetter samtalene, men at partene enda ikke har blitt enige om overgangssummen. United skal stå klare med et bud på 46 millioner pund, men det skal være mindre enn hva Sporting Lisboa krever.

Vi startet i London, og avslutter i samme by.

Crystal Palace skal ha mottatt et bud på Patrick van Aanholt - som bare har 18 måneder igjen på kontrakten, melder Sky Sports. Det er PSV som skal ønske å hente venstrebacken, men budet som skal ha vært på fem millioner pund ble blankt avslått, skal vi tro rapporten.