Mandagens Premier League-rykter

Stortalent ønsker seg en overgang til en av Premier League-rivalene.

Du skulle kanskje tro at Tammy Abraham er fornøyd med at Chelsea ikke signerte Edinson Cavani januar, men The Mirror melder at tilfellet er det motsatte. Den unge Chelsea-spissen skal nemlig hatt planer om å «stjele ideene» til veteranspissen.

Når vi først har nevnt Cavani, kan vi melde at David Beckhams MLS-klubb, Inter Miami, også ønsker å hente spissen til sommeren, melder L`Equipe. Kanskje er det i varmere strøk fremtiden til Cavani er, for agenten skal ifølge Mirror ha uttalt at de ville takket nei til Chelsea og Manchester United - uansett hvor mye penger de ville tilbudt.

Willian skal foretrekke å signere en ny kontrakt med Chelsea, heller enn å ta en eventuell overgang til Barcelona, skriver ESPN.

The Express mener å vite at Frank Lampard ønsker seg en ny målvakt i sommer, etter en rekke uheldige prestasjoner fra Kepa Arrizabalaga - som i sin tid ble verdens dyreste målvakt da han signerte for London-klubben.

Arsenal skal ha mottatt et bud på Mesut Özil på selveste deadline day, og Arteta skal ha vært villig til å akseptere budet. Den interesserte klubben skal holde til i Qatar, men budet kom såpass sent at Arsenal vurderte det dithen at de ikke ville få inn en erstatter i tide, rapporterer Mirror.

MIDTØSTEN: Mesut Özil skal ha fått et overgangstilbud fra Qatar. Foto: Andrew Yates (Pa Photos)

Boubakary Soumare var et hett navn i januar, men Lille-spilleren var fortsatt i Ligue 1 da overgangsvinduet stengte. L10sport mener å vite at spilleren sa nei til et tilbud fra Newcastle, slik at han kan få en overgang til Manchester United eller Liverpool til sommeren.

Standard mener å vite at Roy Hodgson har advart Crystal Palace-styret at de kan vente seg krav om at Palace-troppen får en real ansiktsløftning til sommeren. Samtidig skriver The Telegraph at managerlegenden er svært frustrert over hva klubben foretok seg på overgangsmarkedet i januar, og til avisen sier Hodgson at klubben har mye å gjøre - skulle de holde seg i Premier League denne sesongen.

The Sun skriver at Southampton har sett seg ut Oliver Ntcham som en ideell forsterkning til sommeren. Celtic-spilleren har svært gode skussmål denne sesongen.

Samme avis mener å vite at David Moyes ikke har gitt opp håpet om å signere Barcelona-backen Moussa Wague, etter at West Ham ikke klarte å snappe opp spilleren nå i januar.