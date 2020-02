Mandagens Premier League-rykter

Flere store navn ser ut til å kunne skifte klubb til sommeren.

Bayern Munchen skal ifølge The Sun forberede et bud på hele 75 millioner pund for Liverpools Roberto Firmino. I tillegg ønsker de seg fremdeles Leroy Sane fra Manchester City, rapporterer avisen.

Paul Pogba sin tid i Manchester United kan se ut til å gå mot slutten. Ifølge lokalavisen Manchester Evening News skal franskmannen ønske å forlate klubben til sommeren, 12 måneder før kontrakten hans går ut.

Express rapporterer at Manchester Uniteds interesse for James Maddison skal ha kjølnet den siste tiden.

Liverpool-manager Jürgen Klopp skal ifølge Express ha gjort det klart at Leverkusens Kai Havertz er hans førstepriotitet til sommerens overgangsvindu.

Ifølge Star skal Klopp også vurdere å hente tilbake Coutinho fra Barcelona.

Napolis høyt verdsatte midtstopper Kalidou Koulibaly er ønsket av Manchester United og flere andre klubber. Ifølge Mirror har senegaleseren en klausul i kontrakten som sier at han kan kjøpes fri for 127 millioner pund denne sommeren.

Chelseas Jorginho kan igjen bli gjenforent med Maurizio Sarri. Ifølge Daily Mail skal Juventus være interessert i midtbanespilleren.

Ifølge Manchester Evening News skal Declan Rice være på blokka til Manchester United. West Ham-spilleren skal være tilgjengelig på markedet kommende sommer.

Ajax-keeper Andre Onana skal være på vei til Chelsea til sommeren. Keeperen er også linket til PSG og Barcelona, men ifølge fotballnettstedet Caught Offside skal Chelsea ligge best an i jakten.

