Mandagens Premier League-rykter

Chelsea skal være i samtaler med Borussia Dortmund-talent.

Vi starter med Timo Werner, som har vært koblet til Liverpool den siste tiden. Nå melder The Mirror at RB Leipizig insisterer på at Liverpool ikke offisielt har tatt kontakt angående spilleren - til tross for at det på lørdag ble rapportert at klubben ønsket å betale utkjøpsklausulen til spilleren.

Manchester United skal også ha Werner på radaren, og Daily Mail mener å vite at hvis den overgangen skulle kollapse, kan United vende blikket mot Odsonne Edouard, som spiller i Celtic. Et annet alternativ som nevnes er Lyons Moussa Dembele.

På midtbanen melder Daily Mirror at det er Harry Winks Solskjær ønsker seg. 24-åringen skal ha de egenskapene nordmannen ser etter, men det er lite sannsynlig at José Mourinho lar denne overgangen gå gjennom.

Ole Gunner Solskjær overrasket mange da han hentet Odion Ighalo på overgangsvinduets siste dag i januar - og nå bekrefter nordmannen til lokalavisen MEN at nigerianeren kan få en permanent avtale med Manchester United, om han leverer varene på Old Trafford.

En som ikke har levert varene, eller kanskje i det hele tatt fått muligheten, er Tahith Chong. Stortalentet kobles stadig med en overgang til Inter,og Tuttosport melder at partene stadig er i samtaler om en overgang.

Samtaler skal det også være mellom Chelsea og supertalentet Jadon Sancho, melder France Football. Borussia Dortmund-spilleren har i lengre tid vært koblet til flere Premier League-klubber.

ETTERTRAKTET: Jack Grealish skal være ønsket av flere klubber. Foto: Andrew Couldridge (Reuters)

Arsenal skal være interessert i Gabriel Magheaes, som til daglig spiller for Lille i Ligue 1. The Sun siterer spilleren på at han ville «elsket å spille i Premier League». Den 22 år gamle forsvarsspilleren skal også være ønsket av Everton.

David Alaba, fortsatt bare 27 år gammel, utelukker ikke en overgang til Premier League i fremtiden.

- Jeg kjenner Premier league godt fordi jeg fulgte ligaen tett da jeg var liten. Jeg holdt med Arsenal. Patrick Vieira var en av mine favorittspillere. Jeg tenker ikke så mye på det nå, men jeg kan se for meg å spille et annet sted, er Bayern München-spilleren sitert på av Sky Sports.

Jack Grealish er et stadig hetere navn i ryktespaltene - og på søndag leverte igjen midtbaneeleganten varene mot Tottenham i Premier League. Etter kampen bekreftet manager Dean Smith at de kommer til å kjempe for å beholde Grealish i rekkene.

- Hvis du vil ha et bra lag så må du beholde dine beste spillere, og vi kommer til å jobbe hardt for at våre beste spillere forblir i klubben. Det er kanskje det beste svaret jeg kan gi supporterne våre, sa Dean.

Vi runder av i Manchester, hvor Pep Guardiola & co har fått en real nøtt å knekke fra UEFA. The Mirror hevder at Guardiola blir værende på Etihad uavhengig av om det blir Champions League-spill eller ikke.

The Telegraph skriver at City innser at noen spillere kommer til å ønske å forlate klubben om straffen blir stående, mens Allessandro del Piero uttalte til Sky Sports at han selv mente Guardiola ville vært en verdig erstatter for Maurizio Sarri i Juventus.