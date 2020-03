Mandagens Premier League-rykter

Flere Premier League-klubber skal være interessert i Alexander Sørloth

Alexander Sørloth, som er lånt ut fra Crystal Palace til Trabzonspor denne sesongen, storspiller i den tyrkiske ligaen. Nå melder Fotomac at flere Premier League-klubber følger 24-åringen tett. Sheffield United, Aston Villa og Newcastle nevnes av det tyrkiske nettstedet. Trønderen er for tiden toppscorer i Tyrkia med 19 mål på 23 kamper

Borussia Dortmund-stjernen Jadon Sancho kobles også til flere engelske storklubber, blant andre Manchester United og Liverpool. Daily Mail hevder imidlertid at 19-åringen ikke har hastverk med å komme seg bort fra Bundesliga og at han fokuserer på alt annet enn det.

Watford-keeper Ben Foster står uten kontrakt etter årets sesong, og ifølge The Sun er Tottenham overraskende nok interessert i å hente 36-åringen gratis. Avisen hevder José Mourinho ser på Foster som en mann som kan gi Hugo Lloris bedre kamp om keeperplassen enn Paulo Gazzaniga.

Spurs skal også ha håp om å slå AS Roma i kampen om signaturen til Chris Smalling, melder Calciomercato. 30-åringen er for tiden lånt ut fra Manchester United til Roma, og italienerne skal ha et ønske om sikre seg engelskmannen permanent.

Manchester United er i pole position i jakten på Kalidou Koulibaly, melder The Express. Napoli-stopperen har også blitt koblet til klubber som Real Madrid og Paris Saint-Germain det siste året.

United holder også et øyemed Stoke-forsvareren Nathan Collins, skriver The Sun. Den 18 år gamle iren har spilt 12 førstelagskamper for Championship-laget.

Dries Mertens, som har blitt koblet til blant andre Chelsea det siste året, men nå er belgieren nær ny kontrakt med Napoli, melder Fabrizio Romano. 31-åringen skal ha hatt et positivt møte med klubbpresident Aurelio De Laurentiis søndag.

Goal.com spekulerer i om Mikel Arteta kan få et begrenset budsjett til å signere spillere til sommeren, dersom det ikke blir Champions League-spill på Arsenal neste sesong. Det meldes i kjølvannet av rykter om svake økonomiske resultater.