Mandagens Premier League-rykter

Hevder de står klare til å tilby City-stjernen lukrativ avtale.

Kevin de Bruyne går for å være en av de beste spillerne i Premier League og er derfor en viktig mann for manager Pep Guardiola og Manchester City. Daily Express skriver nå at City vil tilby den belgiske landslagsspilleren en ny avtale som vil gi ham 350.000 pund i uken. City og Guardiola har et ønske om å beholde de Bruyne gjennom den to år lange Champions League-utestengelsen.

Manchester United skal være overbeviste om at de vil klare å overtale 20 år gamle Tahith Chong til å bli værende i klubben. Det til tross for at klubber som Inter, Juventus og Barcelona angivelig skal ha vist interesse for spilleren, skriver The Sun.

Daily Star hevder at Real Madrid vurderer om de skal prøve seg på Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga når overgangsvinduet åpner til sommeren. Chelsea ryktes å ikke være helt fornøyd med Kepa og kobles nå til blant andre Barcelona-keeper Marc-Andre Ter Stegen og Dean Henderson som for øyeblikket er på utlån fra Manchester United.

The Sun hevder at tyske Schalke 04 følger med på Norwich-keeper Tim Krul og hans situasjon i Premier League-klubben. Krul ble nylig helten for Norwich da laget slo ut Tottenham i FA-cupen på straffer. The Sun spekulerer imidlertid i at Norwich kan komme til å selge keeperen dersom de rykker ned.

Dean Henderson er på lån hos Sheffield United denne sesongen og har gjort det klart overfor lagkamerater at han vil returnere på et nytt låneopphold neste sesong dersom Ole Gunnar Solskjær og Manchester United ikke kan gi ham lovnader om en startplass, skriver Daily Mail.

Arsenal har lenge vært koblet til Crystal Palace-stjerne Wilfried Zaha, men har aldri lykkes med å signere den ivorianske landslagsspilleren. The Sun skriver imidlertid at Arsenal fortsatt skal være interessert i spilleren og at klubben kan komme til å prøve seg igjen når overgangsvinduet åpner.

Daily Express melder at Manchester City jobber med å forsterke forsvaret og at Inter-sjterne Milan Skriniar er et mål på overgangsmarkedet. Avisen hevder at City står klare til å by 80 millioner pund for spilleren i sommer. Det er imidlertid ventet at de lyseblå fra Manchester vil få konkurranse om spillerens signatur. Real Madrid nevnes nemlig også som en av klubbene som skal være interessert i spilleren.