Mandagens Premier League-rykter

Jude Bellingham er ønsket av flere storklubber i Premier League.

Det er ikke godt å si hva som venter for Odion Ighalo, som er på utlån fra Shanghai Shenua ut resten av sesongen - som nå ingen vet når ferdigspilles. Ole Gunnar Solskjær hintet senest forrige uke at Manchester United var interessert i å gjøre overgangen permanent, og nå skriver Daily Mail at Ighalo er villig til å ta et lønnskutt på seks millioner pund for å gjøre det til en realitet.

Marca melder at United også er favoritter til å sikre seg signaturen til Donny van der Beek i sommer, rett under snuta på Real Madrid.

Skal vi tro The Express, er det slik at begge klubbene i Manchester ønsker å signere Harry Kane så fort overgangsvinduet åpner igjen. Det er dog ikke interessant for Kane, som heller foretrekker en overgang til Serie A og Juventus, melder avisen.

Mange rundt omkring i verden forsøker nå å finne på ting å gjøre for å få tiden til å gå, om det er fordi man sitter i karantene eller rett og slett bare savner å se på fotball. I Manchester bruker de lyseblå tiden til å forhandle frem nye avtaler for Kevin de Bruyne og Raheem Sterling, skriver The Sun.

Samme avis skriver at stortalentet Jude Bellingham sliter med å bestemme seg for hvilken storklubb han ønsker å gå til i sommer. Birmingham-spilleren har heller ingen mangel på beilere; Manchester United, Chelsea, Borussia Dortmund og Bayern München skal alle ligge langflate etter 17-åringens signatur - og er villige til å legge 30 millioner pund på bordet, slår Sun fast.

Issa Diop skal være ønsket av Mikel Arteta og Arsenal, skriver The Metro. 23-åringen skal også være på radaren til Manchester United.

Vi holder oss i London, hvor Tottenham skal ha fulgt nøye med på utviklingen til QPRs Eberechi Eze. 21-åringen, som allerede har fått sin debut for U21-laget til England, er verdsatt til 20 millioner pund, skriver Sun.

Omer Beyaz er også et hett navn man antageligvis finner på blokka til flere europeiske toppklubber. Fenerbaches stortalent, fortsatt bare 16 år gammel, skal være ønsket av Manchester United, Barcelona og Real Madrid, skriver The Express.