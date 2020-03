Mandagens Premier League-rykter

Nok en Premier League-klubb skal ha kastet seg inn i kampen om Jadon Sancho.

Den engelske landslagsspilleren har lenge vært koblet til både Liverpool og Manchester United, men London Evening Standard hevder at også Chelsea skal være villige til å strekke seg langt etter å sikre seg Dortmund-stjernen. London-klubben hadde overgangsnekt forrige sommer og skal ha spart om betydelige summer som kan brukes når overgangsvinduet igjen åpner.

Midtstopperen Kalidou Koulibaly skal være klar til å forlate Napoli til sommeren. Nå skriver The Mirror at Manchester United vil være interessert i å signere 28-åringen.

Barcelona skal være interessert i å signere Aymeric Laporte fra Manchester City. Det er spanske Mundo Deportivo som hevder at La Liga-klubben kan komme til å prøve seg på franskmannen. Det spørs imidlertid om Barcelona kan ta seg råd til det. Marca skriver nemlig at klubben vil diskutere lønnskutt med deres største stjerner ettersom de ikke ser for at de har råd til å betale dem nå som fotballen har stoppet opp på grunn av koronakrisen.

Sky Sports melder at både Arsenal og Liverpool fulgte nøye med på Evan Ndicka i Eintracht Frankfurt før fotball stoppet opp. Unggutten blir sett på som en lovende venstre midtstopper.

Manchester City viser interesse for den slovakiske Inter-stjernen Milan Skriniar, skriver italienske Calciomercato. Premier League-klubben må imidlertid vente seg hard konkurranse fra en rekke andre av de største klubbene i Europa. Avisen hevder at også klubber som PSG og Real Madrid vurderer om de skal prøve seg på Inter-profilen.

Football Insider hevder at Bournemouth-spiller Jordan Ibe kan være på vei til skotske Celtic. Nettstedet melder at Ibe kan være villig til å gå ned i lønn for å få til overgangen. Spilleren er på ingen måte noe førstevalg i Bournemouth og har ikke spilt en førstelagskamp siden september.

