Mandagens Premier League-rykter

Henrikh Mkhitaryan håper å bli værende i AS Roma etter at låneavtalen med Arsenal går ut til sommeren.

Real Madrid er interessert i å signere Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang, men 30-åringen er bare spanjolenes tredjevlag, hevder The Express. Erling Braut Haaland og Sadio Mané står nemlig høyere opp på ønskelista, skriver avisen mandag.

Newcastle ønsker å hente den irske duoen Robbie Brady og Jeff Hendrick når kontraktene deres med Burnley går ut til sommeren. Det skriver Newcastle Chronicle.

Henrikh Mkhitaryan håper å gjøre låneoppholdet i Roma permanent etter sesongen, skriver Daily Mail. Arsenal krever 18 millioner pund for armeneren, mens italienerne kun skal være villige til å betale ca 10 millioner.

Aston Villa-keeper Tom Heaton har et håp om å bli trener når han en dag legger hanskene på hylla. Ifølge The Independent er det en trenerrolle i gamleklubben Burnley som frister mest for øyeblikket.

Olivier Giroud snakket denne helgen med TF1, der han åpnet opp om vinterens overgangssaga, som nesten endte med at han gikk fra Chelsea til Inter. Franskmannen forteller at både Lazio og Inter var interessert og at han selv syntes Antonio Contes prosjekt syntes mest spennende. Overgangen strandet imidlertid da Chelsea ikke fant en erstatter før vinduet stengte. Giroud vil ikke utelukke at han kan komme til å gå til Inter når vinduet åpner igjen.

Chelsea er nær ved å sikre seg midtstopperen Gabriel Magalhaes fra Lille, melder Eurosport-reporter Manu Lonjon. Klubbene skal være enige om en overgangssum på rundt 30 millioner pund. Også Everton skal ha vært interessert i 23-åringen.

I en Instagram-chat med Jamie Redknapp denne helgen innrømmet Harry Kane at han kan komme til å forlate Tottenham dersom klubbens ambisjoner ikke matcher hans egne. Kane gjorde det klart at han alltid vil elske Spurs, men at hans fremtid i klubben avhenger av utviklingen på banen.

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke utelukker ikke at klubben kommer til å selge Jadon Sancho i sommer. Han gjør det imidlertid klart at klubben ikke har noe behov for å la seg presse til å selge under markedspris. Det skriver Bild. Manchester United er blant klubbene som har blitt koblet til 20-åringen.