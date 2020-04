Mandagens Premier League-rykter

Jadon Sancho skal ikke være særlig lysten på en overgang til London.

Det har allerede vært skrevet mye om Jadon Sanchos fremtid, men det er lite som tilsier at det vil avta den nærmeste tiden.

Borussia Dortmund-stjernen blir stadig koblet til flere engelske storklubber, og nå melder spanske Diario Madridista, gjengitt av BBC, at 20-åringen ikke skal være interessert i å gå til Chelsea. Det gjør at Manchester United skal sitte i svært god posisjon for å sikre seg kantspilleren, men også Real Madrid kan være et alternativ for lagkameraten til Erling Braut Haaland.

Express skriver at Everton har kastet seg inn i kampen om signaturen til Real Madrids James Rodriguez. Avisen hevder at også Manchester United og Juventus er interessert i colombianeren.

Les også: Hevder megaklubben vil gjøre endre stil: –⁠ De to viktigste navnene er Pogba og Haaland

Chelsea vil komme med et nytt bud på Napolis Dries Mertens, ifølge Gazzette dello Sport. Den italienske storavisen skriver at London-klubben forsøkte å sikre seg 32-åringen allerede i januar, men at de den gang ikke lykkes med å signere den belgiske stjernen.

Vi holder oss i Italia, for Calciomeracto skriver at Roma kviser seg for å betale Arsenals prisforlangende på Henrikh Mkhitaryian. Armeneren er på et sesonglangt lån i den italienske hovedstaden, men Roma må ut med 22 millioner pund for å sikre seg midtbanespilleren permanent.

Inter-spiss Lautaro Martinez kommer sannsynligvis til å gå til Barcelona, om vi skal tro hans agent. Fox Sports Mexico skriver at Manchester City tidligere har vært favoritter til å sikre seg spissen, men at 22-åringen nå velger å bli lagkamerat med sin landsmann Lionel Messi.

Les også: Bruno Fernandes: Slik var Manchester United-stjernens vei til toppen (+)

På den andre siden sier Inters visepresident Javier Zanetti ifølge ESPN at han tror Martinez blir værende i klubben.

Enda mer Inter. Tuttusport skriver nemlig at midtstopperen Diego Godin sannsynligvis vil gå til Premier League i sommer, og at både Manchester United og Tottenham er interessert i den 34 år gamle uruguayaneren.

The Telegraph skriver at Arsenal nå forsøker å spare rundt 25 millioner pund ved å kutte i spillerlønninger dersom klubben ikke kvalifiserer seg til Champions League.

Manchester Uniteds Phil Jones sier til klubbens egen TV-kanal at han vraket tilbud fra både Manchester City, Arsenal og Liverpool da han valgte å gå til Old Trafford i 2011.

MLS-laget FC Cincinnati vurderer ifølge ESPN å ansette tidligere Manchester United-stopper Jaap Stam som klubbens nye manager.