Mandagens Premier League-rykter

Utenlandske storklubber ønsker seg Harry Kane, men den økonomiske krisen etter koronaviruset kan gjøre det vanskelig å signere sternespissen.

Spekulasjonene rundt Harry Kanes fremtid startet for alvor da Tottenham-spissen for et par uker siden snakket om å forlate klubben hvis den ikke matchet hans egne ambisjoner. Nå melder italienske Corriere dello Sport at Juventus har rettet sin oppmerksomhet mot den 26 år gamle spissen.

Det spørs imidlertid om det er realistisk med en så stor investering i kjølvannet av eller midt i koronakrisen. Daily Mail melder i alle fall at Real Madrid har trukket seg fra kampen om Kane på grunn av dette.

Det samme sier Barcelona-trener Quique Setien til Onda Sero om jakten på Lautaro Martinez. Treneren sier han ikke har noe håp om å signere Inter-spilleren med det første, på grunn av den økonomiske krisen som vil oppstå på grunn av viruset. Setien legger til at det også gjelder Neymar.

Paris Saint-Germain øyner nå muligheteten for å beholde sin brasilianske stjerne og har ifølge spanske Sport tilbudt Neymar en ny kontrakt fra til 2025, med 38 millioner euro i årslønn.

Arsenal kan komme til å tilby Alexandre Lacazette til Atletico Madrid, som en del av avtalen for å lande signaturen til midtbanespilleren Thomas Partey, skriver The Sun.

Arsenal har også sett Valencia en forespørsel om tilgjengeligheten til angriperen Rodrigo Moreno, hevder The Mirror.

Det stopper imidlertid ikke der når der gjelder Arsenal-koblinger til La Liga-stjerner i dagens aviser. Spanske Sport hevder nemlig at Arsenal og Manchester United begge er interessert i Barcelonas Ousmane Dembele.

Ifølge London Evening Standard er Leverkusens Kai Havertz en annen spiller Manchester United vurderer.

Ifølge Tuttosport er Olivier Giroud enig med Inter om de personlige betingelsene i sin kontrakt. Franskmannen har tidligere uttalt at han var nær ved å signere for Antonio Contes lag i januar.

The Sun hevder erstatteren kan bli Luca Waldschmidt fra Freiburg. Avisen hevder Chelsea forbereder et bud på 20 millioner pund for 23 åringen.