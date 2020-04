Mandagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United forbereder seg på å selge to profiler.

Manchester United kan komme til å selge både Jesse Lingard og Paul Pogba når overgangsvinduet åpner for å sikre seg midler til å hente Jadon Sancho som står høyt på klubbens ønskeliste, skriver The Sun. Klubbdirektør Ed Woodward uttalte fredag at også United merker koronakrisen og antydet at heller ikke Manchester United kan kjøre på som tidligere på overgangsmarkedet. Så gjenstår det å se om noen har mulighet til å tilby United det de måtte ønske for de to nevnte spillerne i dagens situasjon.

Spanske Sport melder at både Arsenal og Manchester United følger med på situasjonen til Ousmane Dembélé i Barcelona. Franskmannen har slitt med å slå ordentlig gjennom hos den spanske storklubben og det ryktes stadig at Dembélé kan bli solgt til sommeren.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

Liverpool kommer ikke til å stå i veien dersom Harry Wilson ønsker å forlate klubben til sommeren, melder Sky Sports. Unggutten har vært på lån hos Bournemouth denne sesongen, men skal etter planen returnere til Anfield i sommer. Om han derimot har en fremtid der er mer usikkert og Sky Sports hevder Liverpool ikke vil være fremmed for å selge spilleren.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

Brasilianske Globo Esporte hevder at både Leicester og Newcastle jakter brasilianeren Tete som i dag spiller for ukrainske Shakhtar Donetsk. Den unge vingen har imponert i sin første sesong i Europa og det snakkes om en prislapp på over 60 millioner pund. Italienske klubber som Roma og AC Milan kobles også til spilleren.

Les også: NFF frykter Eliteserie-klubber går konkurs

Både Tottenham og Chelsea blir koblet til Ajax-keeper Andre Onana, men spanske Sport melder at målvakten heller foretrekker en overgang til Barcelona som også skal ha vist interesse for spilleren. Avisen hevder at Ajax kommer til å kreve minst 40 millioner euro for Onana som også tidligere har vært i Barcelona.

Manchester United-profil Scott McTominay har i klubbens offisielle podcast avslørt at han kunne ha endt opp på lån hos Celtic for halvannet år siden. I stedet kom gjennombruddet da Marouane Fellaini ble solgt til Kina og unggutten fikk i hans fravær vise seg frem på Uniteds midtbane. McTominay er i dag sett på som en viktig spiller for Ole Gunnar Solskjær og hans United-lag.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen