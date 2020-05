Mandagens Premier League-rykter

Den walisiske superstjernen skal være en av spillerne som vurderes sterkt hos den potensielt nyrike Premier League-klubben.

Spanske Marca hevder at Newcastle fort kan bli neste stoppested for Gareth Bale. De skriver nemlig at dersom klubbens taes over av saudiarabiske eiere, så har det allerede blitt diskutert hvorvidt de ønsker å gjøre et fremstøt for Real Madrid-stjernen.

Ifølge The Mirror så vil Chelsea forsøke å signere Declan Rice fra West Ham denne sommeren, dersom de skulle miste midtbanejuvelen N'Golo Kanté. Den franske VM-vinneren er blant annet koblet med en overgang til Real Madrid.

Den franske avisen L'Équipe hevder at Lyon har bestemt seg for å selge stjernespiller Houssem Aouar når overgangsvinduet åpner. Han har tidligere blitt koblet med Manchester City, Chelsea og Juventus.

Odion Ighalo har vist seg som en nytte lånesignering for Manchester United, men ifølge Sky Sports har Shanghai Shenhua all intensjon om å hente ham tilbake etter at låneavtale opphører i begynnelse av juli. Dette til tross for at den europeiske ligasesongen blir forlenge grunnet koronaviruset. United skal ha muligheten til å hente ham permanent, og kan fort få konkurranse av Newcastle, hevder mediegiganten.

Agenten til RB Leipzig-stjerne Dayot Upamecano, Volker Struth, har kastet kaldt vann på mulighetene for en exit til sommeren. Til tyske Sport 1 forteller han nemlig at han ikke forventer at forsvarsjuvelen, som er blitt koblet til Manchester United og Arsenal, forsvinner denne sommeren.

Frank Lampard skal være såpass interessert i å hente Dries Mertens til Chelsea at han har begynt å følge Napoli-stjernen på sosiale medier, hevder den italienske avisen Il Mattino. De skriver også at Lampard har personlig tatt kontakt med Mertens, som er på utgående kontrakt med den italienske klubben.

Hirving Lozano har blitt koblet vekk fra Napoli i en periode, men ifølge Gazzetta dello Sport skal ikke klubben være desperate etter å selge mexicaneren. De skal uansett være åpne for et salg dersom interesserte klubber som Everton og Manchester United gjør et fremstøt, skriver avisen.

Ifølge Football London skal både Tottenham og Arsenal ha vist interesse for Chelsea-stjernen Willian. Brasilianeren har kontrakt ut sesongen med de blåkledde, og ifølge nettstedet ligger det an til at han forlater Stamford Bridge denne sommeren.

Arsenal og Tottenham skal begge jakte i Brasil, og skal begge ha sett seg ut den 22 år gamle midtbanespilleren Gerson, hevder ESPN Brasil. Flamengo-spillerens far har bekreftet til nettstedet at de vet om interesse fra de engelske rivalene.

Manchester City skal, ifølge Sky Sports, ha sett seg ut det franske midtbanetalentet Edouard Michut. 17-åringen spiller til daglig i Paris Saint-Germain, men skal nå være sterkt ønsket av Pep Guardiolas lag.