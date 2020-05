Mandagens Premier League-rykter

Manchester United på grave dypt i lommeboka dersom klubben ønsker å sikre seg Jack Grealish denne sommeren, skriver The Mirror.

Aston Villa nekter å selge Jack Grealish under markedspris, selv om årets sesong skulle ende med nedrykk, skriver The Mirror. Ifølge avisen vil Birmingham-klubben kreve 80 millioner pund for midtbanespilleren. Manchester United og Ole Gunnar Solskjær skal være svært interessert i 24-åringen.

Grealish er imidlertid ikke den eneste Premier League-stjernen som kobles til Manchester United. Ifølge The Times kjemper United og Juventus om underskriften til Wolves-spissen Raul Jimenez.

Manchester United skal også være interessert i Bayern Münchens Corentin Tolisso, skriver The Express. Bayern er åpne for å selge 25-åringen, for å reinvestere pengene i blant andre Leroy Sané hevder avisen.

Ryan Frasers kontrakt med Bournemouth går ut til sommeren, og ifølge The Mirror skal 26-åringen være lysten på en overgang til Tottenham.

Liverpool har tilbudt Pedro Chirivella en ny femårskontrakt, men 22-åringen har ikke bestemt som for hvorvidt han ønsker å signere, skriver Goal.som. Nettstedet hevder midtbanespilleren har tilbud fra blant andre Rangers og Nantes.

Nicolo Zaniolo har tidligere denne sommeren blitt koblet til blant andre Manchester United og Tottenham. Nå skriver Corriere dello Sport at Liverpool er interessert i Roma-stjernen.

Også Il Tempo skriver om Liverpool-koblingen til Zaniolo. Avisen hevder Liverpool hadde fremgang i jakten på 20-åringen før koronavirusutbruddet satte en stopper for fotballen verden over.

Real Sociedad-forsvareren Diego Llorente er interessert i et klubbskifte i sommer, skriver La Razon. Monaco og Liverpool skal være blant klubbene som er interessert i 26-åringen.