Mandagens Premier League-rykter

Arsenal kobles til Philippe Coutinho, men kan miste Pierre-Emerick Aubameyang.

Arsenal ønsker å kontakte Philippe Coutinhos agent i nær fremtid, skriver franske Le10sport. Barcelona-spilleren har tilbragt sesongen på utlån i Bayern München, men den tyske storklubben vil ikke betale 105 millioner pund for å kjøpe ham fri, hevder nettstedet.

Paris Saint-Germain er i samtaler med Arsenal, i håp om å komme til enighet om en avtale for Pierre-Emerick Aubameyang, skriver Todofichajes. 30-åringen skal ha en prislapp på rundt 34 millioner pund.

Juventus-spissen Gonzalo Higuain kan komme til å returnere til Premier League, til tross for at oppholdet i Chelsea ikke ble noen stor suksess, skriver The Express. Både Newcastle og Wolves skal være interessert i 32-åringen.

Timo Werner, som scoret hat trick for RB Leipzig mot Mainz denne helgen, kobles stadig til Liverpool. Tidligere Manchester United-spiller Owen Hargreaves tror 24-åringen ville passet svært godt inn under Klopp, men nevner også Manchester United som et mulig stoppested for tyskeren. Hargreaves mener nemlig Werner er den type spiss United trenger.

En annen spiss som kobles til Manchester United er Raul Jimenez. Meksikaneren, som er verdsatt til 57 millioner pund, følges tett av United, Arsenal og Real Madrid, skriver italienske Tuttosport.

Juventus tapte dragkampen om Erling Braut Haaland i vinter, men italienerne har ikke gitt opp håpet om å signere nordmannen. Ifølge Tuttosport vil Torino-klubben by 67 millioner pund for 19-åringen, som også kobles til Real Madrid.

Ousmane Dembeles opphold i Barcelona har vært preget av mange skader og lite spilletid. Nå hevder The Mirror at Barca, som kjøpte Dembele for 137 millioner pund, er villig til å selge ham for bare 37 millioner.

Schalke 04-spilleren Rabbi Matondo har den siste tiden blitt koblet til Manchester United. Ifølge Manchester Evening News sier imidlertid 19-åringen at han er fullt fokusert på å gjøre jobben sin i Schalke.