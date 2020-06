Mandagens Premier League-rykter

Manchester United blir koblet til Bundesliga-stjerne.

Det er The Sun som hevder at Manchester United leder kampen om signaturen til Kai Havertz i Bayer Leverkusen. Avisen skriver at Premier League-klubben står klare til å legge inn et bud på 50 millioner pund for den talentfulle midtbanespilleren. Det er imidlertid ventet at United trolig må betale mer dersom de skal sikre seg 20-åringen. De er nemlig ikke de eneste som skal være interessert i å sikre seg Havertz. Liverpool, Real Madrid og Bayern München er noen av klubbene som også skal ha vist interesse for Havertz.

Bayern München ønsker å hente Kai Havertz sammen med Manchester City-profil Leroy Sane, melder Bayern 1. Klubben håper at det vil bli starten på en ny æra for klubben dersom de klarer å signere de to spillerne. Bayern München har over lang tid vært i forhandlinger med City om en overgang for Sane. Forrige måned meldte tyske Bild at Sane allerede er enig med Bundesliga-klubben om sine personlige betingelser, men enighet mellom klubbene gjenstår fortsatt.

Daily Mail skriver at franske Lille har mottatt flere bud på spissen Victor Osimhen, men klubben har avslått samtlige. Klubbeier Gerard Lopez antyder til avisen at klubber må nærme seg en pris på 72 millioner pund dersom de skal sikre seg den unge spissen. Avisen hevder samtidig at Tottenham, Liverpool og Arsenal har vist interesse for spilleren.

Paul Pogba blir stadig koblet bort fra Manchester United og Old Trafford, men den engelske klubben tror det kun er agent Mino Raiola som faktisk ønsker å se franskmannen forlate United i sommer, skriver The Times. Pogba har i løpet av det siste året blitt koblet spesielt til Real Madrid og Juventus.

Barcelona skal i utgangspunktet være interessert i å selge Philippe Coutinho til sommeren, men de vil imidlertid ikke utelukke å låne brasilianeren ut i nok en sesong. Det vil i så fall koste lånende klubb 9 millioner pund, skriver Mundo Deportivo. Coutinho har blitt koblet til en retur til Premier League. Klubber som Newcastle, Arsenal, Chelsea, Tottenham og Manchester United har blitt nevnt som mulige destinasjoner, men foreløpig virker situasjonen usikker.

Frank Lampard sier i et intervju med klubbens eget fotballmagasin at han har planer om å hente inn noen nye fjes i Chelsea-troppen i løpet av det kommende overgangsvinudet.

Tidligere Tottenham-talent Anton Walkes oppfordrer flere unge engelske spillere til å prøve seg i amerikanske MLS. 23-åringen forlot Spurs for å prøve seg i USA og har imponert for Atlanta United. Nå forteller Walkes i et intervju med The Mirror at han vil anbefale engelske talenter om å komme til USA i stedet for å ende opp på et lavere liganivå i England.

Calciomercato melder at West Ham skal ha vist interesse for Marco Brescianini i AC Milan. 20-åringen går for å være en svært lovende midtbanespiller og det spørs om West Ham vil lykkes med å lokke italieneren til England. For øyeblikket har han en kontrakt med AC Milan som varer til 2024.